Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова

После трехнедельного судебного разбирательства суд присяжных, состоящий из четырех мужчин и четырех женщин, заседавший в Окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, 15 декабря вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A., сообщает Zakon.kz.

Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более 218 миллионов долларов.

Председательствовал на процессе и принимал сегодняшнее решение достопочтенный Джон Г. Коелтл, окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка.



"Судебный процесс, который начался 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА Банк предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе. На момент раскрытия мошенничества в начале 2009 года БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардная кража, совершенная Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов". Пресс-служба БТА банка

Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов США посредством денежных средств, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в Соединенных Штатах. Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.

В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 – подразделения банка во время пребывания Аблязова, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.

Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выдавался за законный источник финансового состояния компания Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Вынося сегодня решение в пользу БТА, присяжные неизбежно отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.

Компания Triadou представлена на суде в лице Филиппа Глатца, бизнесмена из Швейцарии и Бразилии, который утверждает, что купил материнскую компанию компании Triadou в 2013 году у семьи Храпунова. Глатц давал показания в течение трех дней и был подробно допрошен давним юристом BTA в США в компании Boies Schiller Flexner LLP. В ходе данного опроса Глатц был вынужден признать, что он знал, что купил материнскую компанию компании Triadou, даже не разговаривая с предполагаемыми владельцами; что его предполагаемая комплексная проверка материнской компании Triadou не включала каких-либо письменных отчетов об инвестициях компании Triadou; что он тесно сотрудничал с базирующимся в Дубае поставщиком услуг, который отвечал за механизм схемы отмывания денежных средств для Ильяса Храпунова; и что он позволил Ильясу Храпунову продолжать управлять компанией Triadou еще в течение длительного времени после предполагаемой продажи.

"Впервые за более чем десятилетие усилий БТА Банка по возврату денежных средств во всем мире это дело предоставило присяжным возможность услышать непосредственно от преступников суть этого заговора. После этого присяжные единогласно согласились с тем, что БТА Банк был обманут Мухтаром Аблязовым, и присудили компании Triadou значительную компенсацию за ее роль в схеме. Нам выпала честь представить эти доказательства присяжным в США, и мы в восторге от решения, принятого в пользу нашего клиента, которое должно привести к возмещению более 200 миллионов долларов. Мы благодарим присяжных за внимательное отношение к доказательствам". Управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и советник БТА Мэтью Л. Шварц

Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и БТА Банка было возбуждено более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США.

В ходе судебного разбирательства БТА и Алматы успешно доказали, что Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинились судебным решениям, уничтожили доказательства и отказались предоставить требуемую информацию.

В результате различные судьи Окружного суда Соединенных Штатов Южного округа Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о наказании Аблязова и Храпуновых и в конечном итоге признали Аблязова виновным в неуважении.

Тем не менее БТА собрал дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова и заручился показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены суду присяжных и привели к принятию сегодняшнего решения.