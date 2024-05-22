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Убийство школьницы в Туркестанской области: суд присяжных вынес приговор

Убийство школьницы в Туркестанской области: суд присяжных вынес приговор, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 22:50 Фото: Zakon.kz
В резонансном деле об убийстве 15-летней жительницы села Торткуль поставлена точка. Суд присяжных вынес решение и ужесточил приговор первой инстанции. Подробности шокирующего преступления – в материале корреспондента Zakon.kz.

В резонансном деле об убийстве 15-летней жительницы села Торткуль поставлена точка. 

Убийство школьницы в Туркестанской области: суд присяжных вынес приговор, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 22:50

Фото: Zakon.kz

Дело несколько месяцев рассматривала апелляционная коллегия с участием присяжных. Двух подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям: "Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления" и "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору".

В ходе прений прокурор запросил для подсудимого Б. 20 лет лишения свободы. А несовершеннолетнего подсудимого Т. просил лишить свободы сроком на восемь лет. Если последний обвиняемый вину признал, то подсудимый Б. просил для себя оправдательного приговора.

"Решением присяжных подсудимый Б. признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в учреждении строгого режима уголовно-исполнительной системы. Подсудимый Т. признан виновным по статье 434 УК РК и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима уголовно-исполнительной системы", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Туркестанского областного суда.
Суд Туркестанской области , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 22:50

Фото: Zakon.kz

Жестокое преступление произошло в апреле прошлого года. В ту ночь единственная камера на соседнем загоне для овец запечатлела, как школьница около 00:00 в домашних тапочках идет в сторону канала. Тело девушки нашли уже утром в воде в 2 км ниже по течению. В тот же день стало известно о задержании 11-классника местной школы и 19-летнего жителя села Торткуль. Родные погибшей говорили, что парни шантажировали Аружан, требуя миллион тенге за то, чтобы некая ее фотография не попала в соцсети. Слова пострадавшей стороны в суде подтвердились.

"Я согласна с решением суда, три года второму подсудимому – это справедливое решение. Также согласна с приговором второму подсудимому. Он не просил прощения и не признал вину в убийстве. Но в деле его вину доказали, кроме того, есть результаты экспертиз", – прокомментировала решение суда присяжных мать погибшей Динара Зилгараева.

Приговор не вступил в законную силу. Осужденные лица планируют его обжаловать.

Ранее сообщалось о другом преступлении. 25 марта 2024 года в социальных сетях появилась информация, что в Алматинской области жестоко убили студентку. Как заявили в региональном департаменте полиции, подозреваемые уже задержаны.

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