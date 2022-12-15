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В Астане загорелось строящееся здание

В Астане тушат пожар в строящемся здании Фото: Zakon.kz
В новостроящемся объекте в Астане 15 декабря 2022 года произошел пожар. Как уточнили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар уже локализован.

Сообщение о пожаре по адресу: пр. Улы дала, 8/1 поступило в 12:19.

"К моменту прибытия было установлено, что в подъезде происходит горение электрокабеля с четвертого по первый этажи. Подали ствол на тушение. Электричество было обесточено администрацией новостроящегося объекта. В 13:07 пожар локализовали", – рассказали в ведомстве.

По данным столичного ДЧС, жертв и пострадавших нет.

В 13:13 пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 декабря 2022 года в Семее на ТЭЦ-1 произошел пожар – загорелись транспортерная лента и электрокабели на площади 6 погонных метров. В 1:36 пожар был полностью ликвидирован.

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