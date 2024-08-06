Заброшенное здание загорелось в Астане

6 августа произошел пожар в заброшенном здании в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в столичном ДЧС, в 19:53 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Кравцова 7/2 района Байконур.

"По прибытии пожарных установлено, что на площади 300 кв. м горит двухэтажное заброшенное здание. Информация о пострадавших не поступало", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС.



Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар 6 августа произошел в Жамбылской области. Загорелись двухэтажное здание кафе и рядом стоящая донерная.

