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Заброшенное здание загорелось в Астане

Заброшенное здание загорелось в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 20:25 Фото: МЧС РК
6 августа произошел пожар в заброшенном здании в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в столичном ДЧС, в 19:53 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Кравцова 7/2 района Байконур.

"По прибытии пожарных установлено, что на площади 300 кв. м горит двухэтажное заброшенное здание. Информация о пострадавших не поступало", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар 6 августа произошел в Жамбылской области. Загорелись двухэтажное здание кафе и рядом стоящая донерная. 

Диана Абдуллаева
Астана МЧС РК 2024 год Пожары
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