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В Жанаозене повесился военнослужащий Нацгвардии

В Жанаозене повесился военнослужащий Нацгвардии Фото: unsplash
В Жанаозене найден повешенным военнослужащий Национальной гвардии РК по контракту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил lada.kz военный прокурор Актауского гарнизона Ерлан Куткожа, трагедия произошла в общежитии воинской части 5548 Нацгвардии – 19-летний парень повесился на ремне в своей комнате. Тело обнаружил сослуживец.

"В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Прибыл из Актюбинской области. Служил по контакту специалистом-сапером. Парень не женат. Родных о трагедии оповестили. Сейчас занимаемся выяснением всех обстоятельств".Ерлан Куткожа

Ранее казахстанцев потрясла новость о том, что 11 декабря 2022 года в Мунайлинском районе Мангистауской области мужчина повесил троих детей и повесился сам. Самоповешенными обнаружены мужчина 38 лет, а также дети восьми лет, четырех лет и десяти месяцев. В полиции тогда рассказали, что была найдена запись, отправленная супруге, в которой мужчина заявляет о своем намерении умереть и забрать с собой своих детей.

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