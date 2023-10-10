Новые подробности гибели военнослужащего Нацгвардии раскрыли в МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана 10 октября 2023 года раскрыли новые подробности гибели военнослужащего Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

9 октября в 1:00 военнослужащий по призыву воинской части 6636 Национальной гвардии рядовой Султанов, будучи в составе дежурного подразделения, допустил огнестрельное ранение в голову из штатного оружия, в результате которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

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"По данному факту центральным региональным военно-следственным управлением МВД начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК, то есть доведение до самоубийства, которое поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных сотрудников", – сообщил начальник военно-следственного департамента МВД РК Серикбай Кусаинов.

По его словам, в настоящее время проведены неотложные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, назначением судебно-медицинской экспертизы, выемкой вещественных доказательств, в том числе мобильного телефона погибшего и записей с камер видеонаблюдения.

"По состоянию на текущее время установлено, что рядовой Султанов на месте происшествия находился один". Серикбай Кусаинов

Он отметил, что запланированы и проводятся мероприятия по допросу сослуживцев рядового Султанова, его командиров, других лиц, назначению ряда комплексных экспертных исследований и установлению всех обстоятельств происшествия, в ходе которых будут проверены доводы потерпевшей стороны.

"По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле". Серикбай Кусаинов

В соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.