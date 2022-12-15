В Павлодаре юриста подозревают в подделке решения суда

В Павлодаре юрист подделал решение суда из-за того, что его торопил заказчик, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Павлодарской области, в декабре 2021 года женщина, нуждающаяся в юридических услугах, решила найти специалиста на сайте объявлений.

Мужчина, получив денежное вознаграждение за свои услуги, в течение года уверял, что собирает необходимые документы. Заказчики торопили с выполнением договорных обязательств, юрист скачал с интернета похожее решение суда. Затем, с помощью редактирующей программы изменил решение суда, указав необходимые данные, отправил заказчику решение суда в цифровом формате через WhatsApp. Женщины была удивлена когда, обратившись в суд для получения оригинала решения суда, ей ответили, что такое решение судом не выносилось.

После женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 ч. 1 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград".

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