Общество

300 тыс. тенге за самостоятельную продажу квартиры: в Павлодаре суд поддержал риелтора

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 19:02 Фото: freepik
Суд взыскал денежное вознаграждение с заказчика, продавшего квартиру самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда рассмотрела апелляцию ИП Агентство недвижимости "Р" по делу о взыскании задолженности за услуги.

Установлено, что между ИП и подсудимой был заключен договор на поиск покупателей квартиры. Согласно условиям договора, заказчик обязуется выплатить 800 тыс. тенге в любом случае продажи объекта в период действия договора, даже если покупатель найден лично заказчиком. Но женщина самостоятельно продала квартиру, а вознаграждение не выплатила.

"Первая инстанция отказала в иске, посчитав условия договора кабальными. Коллегия с этим не согласилась, отметив, что договор был подписан добровольно, ст. 272 ГК РК требует надлежащего исполнения обязательств, ст. 683 ГК РК обязывает заказчика оплачивать оказанные услуги, а факт продажи квартиры в период действия договора подтверждает основание для выплаты", – стало известно из материалов суда.

С учетом условий пункта 4 договора суд апелляционной инстанции взыскал с бывшей владелицы квартиры 300 тыс. тенге в пользу ИП.

Решение суда первой инстанции отменено, апелляционная жалоба – удовлетворена.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что поставлена точка в деле финпирамиды Nazira Gold, выявленной в Шымкенте. У мошенников конфискованы 52 машины, 17 кг золота, недвижимость и 400 млн.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
