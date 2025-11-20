300 тыс. тенге за самостоятельную продажу квартиры: в Павлодаре суд поддержал риелтора

Суд взыскал денежное вознаграждение с заказчика, продавшего квартиру самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда рассмотрела апелляцию ИП Агентство недвижимости "Р" по делу о взыскании задолженности за услуги.

Установлено, что между ИП и подсудимой был заключен договор на поиск покупателей квартиры. Согласно условиям договора, заказчик обязуется выплатить 800 тыс. тенге в любом случае продажи объекта в период действия договора, даже если покупатель найден лично заказчиком. Но женщина самостоятельно продала квартиру, а вознаграждение не выплатила.

"Первая инстанция отказала в иске, посчитав условия договора кабальными. Коллегия с этим не согласилась, отметив, что договор был подписан добровольно, ст. 272 ГК РК требует надлежащего исполнения обязательств, ст. 683 ГК РК обязывает заказчика оплачивать оказанные услуги, а факт продажи квартиры в период действия договора подтверждает основание для выплаты", – стало известно из материалов суда.

С учетом условий пункта 4 договора суд апелляционной инстанции взыскал с бывшей владелицы квартиры 300 тыс. тенге в пользу ИП.

Решение суда первой инстанции отменено, апелляционная жалоба – удовлетворена.

Постановление вступило в законную силу.

