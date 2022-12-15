Прямые рейсы впервые запускают из Казахстана на Сейшелы

В конце этого года впервые будет запущен рейс из Казахстана на Сейшелы. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА) 15 декабря, сообщает Zakon.kz.

Авиаперелет будет выполняться по маршруту "Алматы – Маэ" с технической посадкой в Абу-Даби. Частота – два рейса в неделю, по четвергам и воскресеньям. Первый рейс запланирован на 26 декабря этого года.

Летать по этому направлению будет авиакомпания Air Seychelles на самолете А320Neo.

Осенью этого года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова. Впервые в истории был подписан Меморандум о взаимопонимании, который создает правовую базу для выполнения регулярных рейсов между странами.

В КГА уверены, что открытие рейса будет развивать туристское сотрудничество между Казахстаном и Сейшельскими островами.



