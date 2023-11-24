Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан
В ходе встречи представители China Southern Airlines заявили, что с 23 января 2024 года планируют открыть рейсы по новому маршруту Алматы – Пекин с частотой 3 рейса в неделю.
"При повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года", – говорится в сообщении.
В свою очередь представители Loong Airlines в декабре текущего года планируют увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Ханчжоу с 3 до 4 в неделю.
"В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана – Ханчжоу, Астана – Ченду и Алматы – Ченду в 2024 году".Пресс-служба Минтранспорта РК
Кроме того, представители Air Chinа сообщили, что рассматривают вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана – Сиань – Пекин.
"При этом авиакомпанией также будет рассмотрен вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в Сиань".Пресс-служба Минтранспорта РК
В целом, как подчеркнули в ведомстве, в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам.
"Комитетом гражданской авиации на постоянной основе проводится работа по расширению географии полетов, а также увеличению количества рейсов по действующим международным маршрутам", – добавили в пресс-службе Минтранспорта РК.
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