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Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан

Сразу три китайские авиакомпании увеличивают рейсы в Казахстан Фото: unsplash
И. о. председателя Комитета гражданской авиации (КГА) Тимур Тлегенов встретился с представителями трех китайских авиакомпаний, которые выполняют регулярные пассажирские рейсы в Казахстан. Об этом 24 ноября 2023 года рассказали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи представители China Southern Airlines заявили, что с 23 января 2024 года планируют открыть рейсы по новому маршруту Алматы – Пекин с частотой 3 рейса в неделю.

"При повышении спроса авиакомпания China Southern Airlines готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года", – говорится в сообщении.

В свою очередь представители Loong Airlines в декабре текущего года планируют увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Ханчжоу с 3 до 4 в неделю.

"В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 7 в неделю. Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана – Ханчжоу, Астана – Ченду и Алматы – Ченду в 2024 году".Пресс-служба Минтранспорта РК

Кроме того, представители Air Chinа сообщили, что рассматривают вопрос увеличения количества выполняемых рейсов с 2 до 3 в неделю по маршруту Астана – Сиань – Пекин.

"При этом авиакомпанией также будет рассмотрен вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в Сиань".Пресс-служба Минтранспорта РК

В целом, как подчеркнули в ведомстве, в период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что количество рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам.

"Комитетом гражданской авиации на постоянной основе проводится работа по расширению географии полетов, а также увеличению количества рейсов по действующим международным маршрутам", – добавили в пресс-службе Минтранспорта РК.

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