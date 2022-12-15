Какой будет погода на День Независимости в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории страны по-прежнему находится под влиянием монгольского антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Лишь на крайнем западе и в горных районах юга страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет небольшой снег, на западе – гололед.

"На юго-востоке, юге, в центре ожидается усиление ветра. В Атырауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман". РГП "Казгидромет"





В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается усиление юго-восточного ветра 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°С, днем -14...-16°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +3...+5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +9...+11°С.