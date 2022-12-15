Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Какой будет погода на День Независимости в Казахстане

Какой будет погода на День независимости в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территории страны по-прежнему находится под влиянием монгольского антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Лишь на крайнем западе и в горных районах юга страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет небольшой снег, на западе – гололед.

"На юго-востоке, юге, в центре ожидается усиление ветра. В Атырауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман". РГП "Казгидромет"


В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается усиление юго-восточного ветра 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°С, днем -14...-16°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +3...+5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +9...+11°С.

Читайте также

Депутат предложил ввести запрет на вывоз б/у ювелирных изделий из страны

390 млн тенге может потребоваться на создание акимата нового района Астаны

Казахстанских солдат освободили от оплаты кредитов на время службы

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
Россияне бегут от мобилизации и переезжают в Алматы
Россиянин о Казахстане: Это слишком прекрасное место, чудесная страна, чтобы просто так взять и уехать отсюда
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
когда необходимо оплатить налог на транспорт
Когда истекает срок уплаты налога на транспорт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления