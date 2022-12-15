На какой стадии внедрение цифрового тенге, рассказали в Нацбанке

Национальный банк Казахстана (НБК) и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) опубликовали итоговый доклад (White Paper) о результатах исследования о необходимости внедрения цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

В Нацбанке отметили, что в сотрудничестве с участниками рынка успешно проведено тестирование платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Протестирован весь жизненный цикл цифрового тенге, включая возможность программируемости и демонстрацию цепочки офлайн-транзакций.



"По результатам экономического моделирования сделаны выводы об отсутствии рисков для денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и экономики в целом. По итогам репрезентативного опроса 60% респондентов выразили готовность использовать цифровой тенге". Пресс-служба НБК

Также сообщается, что запущена коллаборативная площадка Digital Tenge Hub, на базе которой проведена серия обсуждений и дизайн-сессий со всеми заинтересованными сторонами, а также Digital Tenge Ideathon.

"Проведен анализ регуляторных аспектов внедрения цифрового тенге, выработаны подходы по развитию экосистемы". Пресс-служба НБК

Фото: nationalbank.kz



26 октября 2022 года председатель Нацбанка Галымжан Пирматов высказался о вероятности того, что финансовые операции казахстанцев будут под колпаком у государства с появлением цифрового тенге.