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На какой стадии внедрение цифрового тенге, рассказали в Нацбанке

На какой стадии внедрение цифрового тенге, рассказали в Нацбанке Фото: freepik
Национальный банк Казахстана (НБК) и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) опубликовали итоговый доклад (White Paper) о результатах исследования о необходимости внедрения цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

В Нацбанке отметили, что в сотрудничестве с участниками рынка успешно проведено тестирование платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Протестирован весь жизненный цикл цифрового тенге, включая возможность программируемости и демонстрацию цепочки офлайн-транзакций.

"По результатам экономического моделирования сделаны выводы об отсутствии рисков для денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и экономики в целом. По итогам репрезентативного опроса 60% респондентов выразили готовность использовать цифровой тенге".Пресс-служба НБК

Также сообщается, что запущена коллаборативная площадка Digital Tenge Hub, на базе которой проведена серия обсуждений и дизайн-сессий со всеми заинтересованными сторонами, а также Digital Tenge Ideathon.

"Проведен анализ регуляторных аспектов внедрения цифрового тенге, выработаны подходы по развитию экосистемы".Пресс-служба НБК
На какой стадии внедрение цифрового тенге, рассказали в Нацбанке

Фото: nationalbank.kz

26 октября 2022 года председатель Нацбанка Галымжан Пирматов высказался о вероятности того, что финансовые операции казахстанцев будут под колпаком у государства с появлением цифрового тенге.

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Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан
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