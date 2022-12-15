Алтай стал лучшим районом по итогам нынешнего сезона "Жасыл ел"

Летом 2022 года в отрядах "Жасыл ел" трудился 121 человек из городов, поселков и сел района Алтай. По показателям благоустройства и озеленения территория охвата составила более 5 тыс. га.

В конце ноября штаб "Жасыл ел" совместно с областным молодежным ресурсным центром подвели итоги сезона. В очередной раз район Алтай был удостоен высшей награды. Ребята получили диплом "Үздік ауданы" (образцовый район). Именно молодежь из района Алтай обработала самую большую площадь, а участие в программе приняло самое большое количество жасылелевцев – 121 человек.

Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай



"Значительный показатель в сравнении со статистикой других районов. К примеру в Усть-Каменогорске участие приняли всего 50 человек. Это говорит о том, что в нашем районе молодежь ответственная и целеустремленная. Центр, можно сказать, к этой награде никакого отношения не имеет, это полностью заслуга ребят района Алтай, это их труд, то, чего они добились самостоятельно. Мы лишь курируем организационные вопросы". Руководитель ресурсного молодежного центра Татьяна Гречушникова

Она отметила активность местной молодежи, которая хочет развиваться, получать неформальное образование. Не зря молодежный центр носит название ресурсного, он направляет энергию ребят, их идеи и мысли в нужное русло, на благо общества. Это люди нового поколения: их мышление и воображение работают абсолютно по другому, и взрослым определенно есть чему у них поучиться.

Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай



Нам удалось пообщаться с активистами движения. На вопрос, тяжело ли работать, ведь их деятельность связана с физическим трудом, каждый однозначно ответил: "Нет". Потенциал и ресурс ребят настолько огромен, что его с лихвой хватает на все. Поэтому, кроме озеленения города и уборки мусора, жасылелевцы пробовали свои силы в создании видеороликов экологического характера. Сами писали сюжет, сами играли роли, снимали на камеру и монтировали.

"Если летние каникулы не организованы взрослыми, то заняться молодежи в городе практически нечем. У нас в отряде подобрались очень креативные ребята, поэтому мы, помимо работы, снимали ролики. В них призывали ответственно относиться к городу, как к родному дому, дома ведь никто мусор не оставляет". Ученица 11 класса школы №6 Дарья Ткач

За годы реализации программа "Жасыл ел" стала очень востребованной среди молодежи, так что спрос уже давно превысил предложение. Дети желают быть заняты и полезны. В этом году студентка Алтайского высшего колледжа Виктория Добрыгина приняла участие в программе уже в третий раз.

"Я всегда с подругами выхожу в отряды. В первый раз шла устраиваться с мыслями, что могу принести пользу своему городу, моими стараниями он станет чуточку чище и уютнее. Конечно, заработная плата стала хорошей мотивацией для активности. Свою зарплату трачу, в основном, на обувь и одежду к учебному году. И мне хорошо, и маме помощь", – рассказала студентка.

Стоит отметить, что в программе, рассчитанной на сезонную занятость молодежи, в первую очередь предпочтение отдается подросткам из социально уязвимых слоев населения.

Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай



По словам Татьяны Гречушниковой, нужно понимать, что у программы есть свои приоритеты.

"Проект реализуется с 2005 года и имеет достаточно большую историю. Суть простая: занять подростков в летний период, социально поддержать их и через труд, воспитать и приобщить к общественно полезному делу. Они заводят новые знакомства, учатся самовыражаться, видение меняется". Татьяна Гречушникова

Видение многих городских проблем и вопросов действительно меняется. Особым становится отношение к чистоте и порядку. Интересно, что эти молодые люди лучше некоторых взрослых понимают, как важно научиться беречь труд других.

Фото: ОВП, культуры и развития языков района Алтай

