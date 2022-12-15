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Что будет с нелегализованными авто, рассказали в МВД РК

Что будет с нелегализованными авто, рассказали в МВД РК Фото: Zakon.kz
И. о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК рассказал, что будет в случае непроведения легализации иностранных авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, что будет с теми автовладельцами, кто не проведет легализацию иностранных авто.

"Те, кто не пройдет легализацию, должны вывезти авто за пределы страны или разобрать по запчастям и продать. Другого выхода я не вижу". И. о. председателя КАП МВД РК Кайсар Султанбаев
Согласно действующим нормам административного законодательства, не разрешается эксплуатация не зарегистрированных в установленном порядке транспортных средств. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП, и при повторном нарушении – 20 МРП или лишение права управления авто.
"На период легализации водителям как раз рекомендовано привести свои транспортные средства в соответствие с законодательством. Конечно, когда будет окончена легализация, к нарушителям будут применяться меры административного характера". Начальник управления регистрационной работы и цифровизации МВД РК Алибек Кенесбаев
12 декабря 2022 года в МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане.

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