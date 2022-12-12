В МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Кайсар Султанбаев ответил на вопросы о легализации автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В polisia.kz напомнили, что глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

– На какой стадии сейчас находится эта работа?

– В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тыс. тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс в части отмены утилизационного платежа для указанных автомобилей. Кроме того, МВД разрабатывается проект постановления правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября был размещен на официальном сайте МВД для прохождения процедуры публичного обсуждения.

– Какие автомобили не подпадают под легализацию?

– Автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.

– Сколько сейчас находится в Казахстане иностранных автомобилей?

– Абсолютно точных данных о количестве иностранных автомобилей, постоянно находящихся в Казахстане, не имеется. В то же время нами установлено, что всего на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тыс. полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации. Их порядка 260 тыс., из Кыргызстана – 25,5 тыс. и Армении – 18 тыс.

– Когда начнется легализация иностранных автомобилей и на какой период она продлится?

– Легализация начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

– Как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан?

– Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

– Смогут ли граждане в рамках легализации поставить на казахстанский учет "праворульные" автомобили?

– Как вы знаете, глава государства обозначил два критерия для легализации: первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – должны пройти таможенную "очистку". Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет.

– Будут ли ограничения для легализации автомобилей по году их выпуска и экологическому классу?

– Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

– Будет ли распространяться легализация на "армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в Казахстане с выдачей им "желтых" номеров?

– "Армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

– Сколько всего нужно будет заплатить за легализацию?

– Основной платеж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тыс. тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).

– Вкратце можете описать, как будет проходить процесс легализации?

– Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путем личного обращения в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тыс. тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также, если требуется – таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер.

24 ноября 2022 года Парламент Казахстана принял в двух чтениях поправки в Налоговый кодекс страны. Согласно документу, поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане можно будет за 200 тыс. тенге, а не как раньше – за миллионные суммы. Единственное условие – машина должна быть ввезена в страну до 1 сентября 2022 года.

Новость по теме Разработан порядок легализации авто, ввезенных в РК до 1 сентября

9 декабря стало известно, что Антикоррупционной службой совместно с прокуратурой Астаны пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, состоявшей из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей.

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Установлено, что ОПГ с января текущего года похищала денежные средства граждан и осуществила незаконную регистрацию 486 транспортных средств. Стоимость незаконной услуги за каждое авто составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге. Ущерб гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов достиг порядка 1 млрд тенге.

По делу задержаны еще четыре активных участника преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа №2 по Астане.

