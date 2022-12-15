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Казахстанских солдат освободили от оплаты кредитов на время службы

Казахстанских солдат освободили от оплаты своих кредитов Фото: пресс-служба Минобороны РК
Инициатива оборонного ведомства Казахстана дает возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы, сообщает Zakon.kz.

Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подписали меморандум по предоставлению солдатам кредитных каникул.

Как сообщили в Министерстве обороны, отсрочки платежей по кредитам будут заморожены по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями на время прохождения воинской службы. Для этого разработан специальный алгоритм взаимодействия военного ведомства с Агентством и финансовыми организациями.

Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности. Министерство обороны РК

В период отсрочки платежей на солдат-срочников не будут подаваться судебные иски со стороны кредиторов, обращения к нотариусу по взысканию задолженности, а также не будет реализовываться жилище заемщика, и его семью не вправе будут выселять. Кроме того, будет приостановлено любое взыскание задолженности, которая была определена судебным решением.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом такое решение нацелено на две большие задачи. Первое - защита законных интересов потребителей финансовых услуг. Второе - снятие социального напряжения, связанного с невозможностью солдат оплатить займы и микрокредиты во время прохождения воинской службы. 

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