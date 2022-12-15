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С 1 января в Турции введут налог на проживание

налог на проживание в Турции Фото: pixabay
Двухпроцентный налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно их сотрудниками. Кроме того, он может включаться в туры туристическими агентствами, передает "Ресми Газете".

Освобождение от уплаты налога получат учащиеся и студенты, проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах, следует из документа. Кроме того, не будут платить налог представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, которые обладают дипломатическим статусом.

Представители туриндустрии Турции ранее выступали против введения налога на проживание. Они отмечали, что это может ослабить конкурентные позиции страны, которая, в отличие от многих других, ранее не собирала такие сборы.

Решение о введении налога на проживание правительство Турции приняло в 2019 году, однако отложило реализацию из-за пандемии коронавируса. 

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