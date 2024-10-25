Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Туристический налог введут в одном из городов России

Налог, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 07:11 Фото: pixabay
С 1 января 2025 года туристический налог для гостиниц вводят в городе Омске, сообщает Zakon.kz.

Так, 23 октября депутаты горсовета проголосовали за введение туристического налога с гостиниц. Информация об этом вышла в Telegram-канале городской мэрии.

"С 1 января 2025 года налог будет переходить на 1% от стоимости проживания", – говорится в сообщении.

С каждым годом он будет увеличиваться, вплоть до 5% в 2029 году. Согласно данным городской администрации, на сегодняшний день на налоговом учете в Омске состоят 70 гостиниц.

А жители Канарских островов массово протестуют против туризма на курортах.

Читайте также

Турция
В аэропортах Турции усилили меры безопасности
Рыбалка
Американец поймал огромную рыбу и установил рекорд
Тысячи жителей Канарских островов протестуют против туризма на курортах
Тысячи жителей Канарских островов протестуют против туризма на курортах
Алия Абди
Россия 2024 год Гостиницы Отели Туризм Путешествия Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: