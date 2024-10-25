Туристический налог введут в одном из городов России

С 1 января 2025 года туристический налог для гостиниц вводят в городе Омске, сообщает Zakon.kz.

Так, 23 октября депутаты горсовета проголосовали за введение туристического налога с гостиниц. Информация об этом вышла в Telegram-канале городской мэрии.

"С 1 января 2025 года налог будет переходить на 1% от стоимости проживания", – говорится в сообщении.

С каждым годом он будет увеличиваться, вплоть до 5% в 2029 году. Согласно данным городской администрации, на сегодняшний день на налоговом учете в Омске состоят 70 гостиниц.

А жители Канарских островов массово протестуют против туризма на курортах.