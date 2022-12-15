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390 млн тенге может потребоваться на создание акимата нового района Астаны

390 млн тенге может потребоваться на создание акимата нового района Астаны Фото: Zakon.kz
По предварительным данным, на создание акимата нового района Астаны, может потребоваться 380 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат маслихата Габит Тажимуратов в ходе обсуждения присвоения наименования новому району Астаны поинтересовался, сколько средств потребуется на эти мероприятия. 

Секретарь маслихата Ерлан Каналимов в ответ сообщил, что, как правило, много средств не требуется на создание акимата нового района. В пример он привел формирование акимата района "Байконыр".

Но далее в ходе обсуждения один из представителей акимата сообщил, что проведен технико-экономический анализ и по предварительным данным, на создание аппарата акимата нового района Астаны потребуется 390 млн тенге.

Ранее стало известно, что новый район Астаны предлагают назвать "Нура" или "Караоткель".


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