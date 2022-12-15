390 млн тенге может потребоваться на создание акимата нового района Астаны

По предварительным данным, на создание акимата нового района Астаны, может потребоваться 380 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат маслихата Габит Тажимуратов в ходе обсуждения присвоения наименования новому району Астаны поинтересовался, сколько средств потребуется на эти мероприятия.



Секретарь маслихата Ерлан Каналимов в ответ сообщил, что, как правило, много средств не требуется на создание акимата нового района. В пример он привел формирование акимата района "Байконыр".



Но далее в ходе обсуждения один из представителей акимата сообщил, что проведен технико-экономический анализ и по предварительным данным, на создание аппарата акимата нового района Астаны потребуется 390 млн тенге.

Ранее стало известно, что новый район Астаны предлагают назвать "Нура" или "Караоткель".



