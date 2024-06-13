Почему Сарайшык – акимат Астаны сделал заявление по названию нового района

В столичном акимате прокомментировали предложение назвать новый район Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, с момента начала работы по созданию шестого административного района путем разделения Алматинского района поступали разные предложения относительно его названия.

В рамках работы по созданию нового района прошло специальное совещание с представителями интеллигенции, учеными-историками и общественными деятелями по названию шестого района. На встрече высказали ряд предложений.

"Мы углубились в исторический, содержательный подтекст каждого предложения. Из примерно 15 озвученных предложений мы вынесли на рассмотрение городской ономастической комиссии четыре основных варианта, выделенных подавляющим большинством голосов. Каждое название имеет свою специфику, историческую основу. Это были четыре предложения – Сарайшык, Туран, Сауран, Жеруйык. После определения границ нового района мы провели заседание городской ономастической комиссии, обсудили и проголосовали вместе с членами комиссии за одно из четырех вышеуказанных предложений. Общим решением членов комиссии мы остановились на присвоении наименования Сарайшык новому району", – сказал Сакен Есиркеп.

Он отметил значение названия Сарайшык:

"Все знают, какое значение имеет Сарайшык. Средневековый город, когда-то был столицей Золотой Орды, а затем Казахского ханства. Этот город был одним из крупнейших торговых центров вдоль Великого Шелкового пути. По достоверным данным, Сарайшык соединил основные сухопутные караванные пути из европейских стран и Золотой Орды в хорезмские города, Индию, Ирак и Китай. Сарайшык имел большое значение не только как торговый, но и как культурный, экономический и политический центр".

В Сарайшыке похоронены несколько ханов и исторических деятелей Золотой Орды, а также знаменитый Касым-Хан. Расположен в западной части современного Казахстана, вдоль реки Жайык, в 45 километрах от города Атырау.

"В этом году мы отмечаем 800-летие улуса Джучи. А Сарайшык – это именно тот крупный город, который стал одним из центров этого великого улуса", – пояснил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела.

Накануне, 12 июня, новое название для шестого района Астаны предложили на заседании маслихата города.