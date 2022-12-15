Алматинцам покажут культовую ленту "Тюльпан" от создателя "Айки"

В Алматы в Фестивальном центре XVI Международного кинофестиваля "Евразия" прошла пресс-конференция с участием создателей фильма "Тюльпан", приуроченная к 15-летию картины, сообщает Zakon.kz.

Премьера картины состоялась в 2008 году на фестивале "Евразия". Она завоевала множество призов на крупнейших кинофорумах мира, в том числе Гран-при программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, премии Британского киноинститута, Гран-при фестиваля в Токио и множество других призов на мировых фестивалях. Картина даже стала настоящей визитной карточкой казахстанского кино.



В пресс-конференции приняли участие режиссер-постановщик и соавтор сценария картины Сергей Дворцевой, продюсер фильма Гульнар Сарсенова, исполнительница главной женской роли Самал Ислямова и актер Нуржигит Жапабаев, которому на момент съемок было 3,5 года.

Сергей Дворцевой – казахстанский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, член жюри Американской киноакадемии, известный десятками документальных фильмов, отмеченных высокими наградами на международных кинофестивалях.

Помимо полнометражной художественной картины "Тюльпан", колоссальный интерес на Каннском кинофестивале в 2018 году вызвала еще одна творческая работа Дворцевого под названием "Айка", которая также принесла актрисе Самал Еслямовой, сыгравшей в картине главную роль, победу в номинации "Лучшая актриса".

В этом году "Тюльпан" участвует во внеконкурсной программе кинофестиваля "Особое событие", показ ленты пройдет сегодня в одном из кинотеатров Алматы.

Сергей Дворцевой отметил, что фильм и его значение понимаешь только со временем.

"Бывает, выходят картины, у какой-то из них хороший прокат, у другой фестивальная судьба успешная. Но это проходит, и либо к картине зрители возвращаются снова, либо нет. Фильм "Тюльпан" имеет просто какую-то счастливую судьбу, потому что спустя время его смотрят и везде показывают. Вот недавно был показ на фестивале казахстанского кино в Париже. Зал был полный, а две недели назад был показ в Санкт-Петербурге. Хорошая картина со временем не умирает, а только растет. Я счастлив, что "Тюльпан" именно такая картина. И поэтому я обязательно должен был сделать небольшое события из этого и организовать такое мероприятие". Режиссер Сергей Дворцевой

Он добавил, что главная цель – снова привлечь внимание к этой картине, которая не просто является визитной карточкой отечественного кинематографа. Этот фильм – общая радость: за кино, за Казахстан, за людей и красоту нашей казахстанской земли.

"Как сказал обозреватель одной американской газеты: "Если вас не тронет красота кино и жизнь, которую показывают на экране, то вас не тронет уже ничего". Это очень точные слова о картине "Тюльпан". Режиссер Сергей Дворцевой

Спустя 15 лет не оставляет равнодушной этот фильм и продюсера Гульнар Сарсенову, которая в 2009 году была удостоена звания "Лучший продюсер и кинематографист Азии".

"Я считала, сколько призов завоевала картина, и оказалось их 38. Эта картина удивительная. Когда в первый раз при встрече с Сергеем Дворцовым я увидела 15-минутные кадры съемочного чернового материала, у меня перехватило дыхание. Я даже прослезилась, потому что окунулась в свое детство, я испытала чувство счастья и боли одновременно. Я сразу же согласилась вложиться в проект. Это моя самая любимая картина, когда мне очень плохо и я устаю, я включаю "Тюльпан" и просто отдыхаю". Продюсер фильма Гульнар Сарсенова

Режиссер рассказывает, что продюсер в то время буквально спасла картину, потому что были проблемы и закончились деньги для продолжения съемок. Сергей отметил, что если бы не Гульнар Сарсенова, фильма бы не было.

По словам исполнительницы главной женской роли фильма "Тюльпан" Самал Еслямовой, это ее самая первая картина. Актриса, в то время девятнадцатилетняя студентка, особо не выезжала из Петропавловска. Съемки фильма проходили в Шымкенте, и тогда она впервые уехала из дома на долгое время.

"Для меня эти съемки стали продолжением моей большой актерской "школы". Наверное, я тогда не понимала, что мне очень повезло. Это была сразу серьезная картина. Я помню, что камера всегда была рядом, чтобы актеры привыкли к ней. Этот процесс сыграл для меня очень важную роль, потому что с этой картины я научилась воспринимать кинокамеру как своего "друга" и доверять ей. Поэтому я не беспокоюсь, и знаю, что она зафиксирует меня такой, какая я есть". Актриса Самал Еслямова

В этом году кинофестиваль "Евразия" включает две конкурсные программы: международный конкурс, куда вошли 15 полнометражных игровых фильмов, снятых на территории Евразийского континента за последние 12 месяцев, а также национальный конкурс – 15 отечественных полнометражных игровых фильмов производства 2021-2022 годов. Добавим, что в обоих конкурсах – международном и национальном – победители будут определяться по пяти номинациям: "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее исполнение мужской роли", "Лучшее исполнение женской роли", "Специальный приз жюри".

Кинофестиваль продлится до 18 декабря 2022 года, а увидеть картины конкурсантов можно бесплатно.

