Планы на выходные: куда сходить, что посмотреть и где найти свою любовь
Астана
Новогодняя ярмарка "Жаңа жыл Fest"
Фото: АО "Национальная компания "QazExpoCongress"
Ярмарка "Жаңа жыл Fest" – это социальный проект, который позволит объединить и поддержать представителей микробизнеса, малого и среднего (в том числе отечественных производителей), а также ремесленников города Астаны и регионов страны (города Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент, Алматы, а также Акмолинской, Мангистауской областей и др.), которые представят изделия ручной работы.
С 17 по 19 декабря на площадке Международного выставочного центра EXPO. Вход: свободный.
Ретро-фестиваль
Фото: pexels
На сцене выступят легендарные звезды 90-х и 2000-х:
- Snap;
- Haddaway;
- Dr. Alban;
- In-Grid:;
- Mr. President;
- Erotic;
- Группа "Комиссар;
- "Краски";
- Группа "Стрелки".
18 декабря, 20:00. Вход: 20 тыс. тенге.
Фестиваль авторского документального кино "Qara Film Festival"
"Qara Film Festival" – это независимый фестиваль авторского документального кино в Казахстане. Его главная цель: видеть, чувствовать, искать правду и знакомиться с новым.
Фильмы будут показаны на языке оригинале и сопровождаться субтитрами на казахском и русском языках. Ежедневно зрители смогут посмотреть по два показа.
17, 18 декабря, в 11:00, улица Е-15, 3. Вход: свободный.
Алматы
Выставка "Ван Гог. Тайны гения и безумца"
Фото: tiqets.com
Выставочные полотна созданы с помощью техники "жикле". Эта современная технология позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.
В пятницу в 18:30, в субботу и воскресенье в 16:00 и 17:30 проходит экскурсия – 1800 тенге (приобретается дополнительно ко входному билету на выставку).
16,17 декабря. Вход: от 1500 тенге.
Выставка продлится до 15 января.
Экскурсии в автобусе-кабриолете на Медеу и по Алматы
Фото: Zakon.kz
Расписание:
10:00 – экскурсия на Медеу
14:00 – экскурсия по Алматы
Места сбора:
• Поездка на Медеу – остановка по пр. Достык выше ул. Курмангазы напротив гостиницы "Казахстан".
• Поездка по Алматы – остановка по пр. Достык выше пр. Абая рядом с кинотеатром "Арман".
18 декабря, стоимость: 3000 тенге с человека за одну поездку для всех возрастов и категорий.
Вечеринка "Найди свою любовь!"
Фото: pexels
Найти себе спутницу или спутника жизни можно легко, если посетить тематическое мероприятие. Организаторы планируют создать незабываемый и романтический вечер. И, возможно, участники смогут найти себе пару.
18 декабря в 18:00. Вход: 5000 тенге.
Шымкент
"Новогодняя вечеринка"
Фото: pexels
Посетители смогут насладиться живой музыкой, попробовать различные сладости и напитки, а также посмотреть кино с поп-корном.
16 декабря, 17:00 - 22:00. Вход: 4990 тенге.
Легендарный цирк Никулина
Фото: pexels
Цирк Никулина – это медведи за рулем автомобиля, захватывающие трюки гимнастов, будоражащее разум колесо смелости и, конечно же, веселые клоуны.
Представления пройдут 17-18 декабря, 16:00.
Вход: от 4000 до 5000 тенге.
Репертуар на выходные в Русском драматическом театре
Фото: Instagram/shymkent_dramteatr
16 декабря, 19:00. Драма "Ночь Сократа".
17 декабря, 19:00. Спектакль "Парижские страсти".
18 декабря, 19:00. Спектакль "Примадонны".
18 декабря, 11:00. Детская сказка "Красная шапочка".
Стоимость билета: 1000-2000 тенге.