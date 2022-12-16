Планы на выходные: куда сходить, что посмотреть и где найти свою любовь

Впереди у казахстанцев три праздничных дня. Все самые интересные события в ближайшие выходные – от экскурсии на Медеу до выставки Ван Гога – в подборке Zakon.kz.

Астана

Новогодняя ярмарка "Жаңа жыл Fest"





Фото: АО "Национальная компания "QazExpoCongress"







Ярмарка "Жаңа жыл Fest" – это социальный проект, который позволит объединить и поддержать представителей микробизнеса, малого и среднего (в том числе отечественных производителей), а также ремесленников города Астаны и регионов страны (города Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент, Алматы, а также Акмолинской, Мангистауской областей и др.), которые представят изделия ручной работы.

С 17 по 19 декабря на площадке Международного выставочного центра EXPO. Вход: свободный.

Ретро-фестиваль





Фото: pexels







На сцене выступят легендарные звезды 90-х и 2000-х:

Snap;

Haddaway;

Dr. Alban;

In-Grid:;

Mr. President;

Erotic;

Группа "Комиссар;

"Краски";

Группа "Стрелки".

18 декабря, 20:00. Вход: 20 тыс. тенге.

Фестиваль авторского документального кино "Qara Film Festival"





"Qara Film Festival" – это независимый фестиваль авторского документального кино в Казахстане. Его главная цель: видеть, чувствовать, искать правду и знакомиться с новым.

Фильмы будут показаны на языке оригинале и сопровождаться субтитрами на казахском и русском языках. Ежедневно зрители смогут посмотреть по два показа.

17, 18 декабря, в 11:00, улица Е-15, 3. Вход: свободный.

Алматы





Выставка "Ван Гог. Тайны гения и безумца"





Фото: tiqets.com



Выставочные полотна созданы с помощью техники "жикле". Эта современная технология позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

В пятницу в 18:30, в субботу и воскресенье в 16:00 и 17:30 проходит экскурсия – 1800 тенге (приобретается дополнительно ко входному билету на выставку).

16,17 декабря. Вход: от 1500 тенге.

Выставка продлится до 15 января.

Экскурсии в автобусе-кабриолете на Медеу и по Алматы







Фото: Zakon.kz



Расписание:



10:00 – экскурсия на Медеу

14:00 – экскурсия по Алматы

Места сбора:

• Поездка на Медеу – остановка по пр. Достык выше ул. Курмангазы напротив гостиницы "Казахстан".

• Поездка по Алматы – остановка по пр. Достык выше пр. Абая рядом с кинотеатром "Арман".

18 декабря, стоимость: 3000 тенге с человека за одну поездку для всех возрастов и категорий.

Вечеринка "Найди свою любовь!"









Фото: pexels







Найти себе спутницу или спутника жизни можно легко, если посетить тематическое мероприятие. Организаторы планируют создать незабываемый и романтический вечер. И, возможно, участники смогут найти себе пару.

18 декабря в 18:00. Вход: 5000 тенге.



Шымкент

"Новогодняя вечеринка"





Фото: pexels







Посетители смогут насладиться живой музыкой, попробовать различные сладости и напитки, а также посмотреть кино с поп-корном.

16 декабря, 17:00 - 22:00. Вход: 4990 тенге.

Легендарный цирк Никулина

Фото: pexels



Цирк Никулина – это медведи за рулем автомобиля, захватывающие трюки гимнастов, будоражащее разум колесо смелости и, конечно же, веселые клоуны.

Представления пройдут 17-18 декабря, 16:00.

Вход: от 4000 до 5000 тенге.

Репертуар на выходные в Русском драматическом театре





Фото: Instagram/shymkent_dramteatr



16 декабря, 19:00. Драма "Ночь Сократа".



17 декабря, 19:00. Спектакль "Парижские страсти".

18 декабря, 19:00. Спектакль "Примадонны".

18 декабря, 11:00. Детская сказка "Красная шапочка".



Стоимость билета: 1000-2000 тенге.