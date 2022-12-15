Легализацию праворульных авто объяснили в МВД

И. о. председателя Комитета адмполиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК объяснил, почему власти решили легализовать праворульные авто, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев заявил, что в Казахстане на сегодняшний день насчитывается более 20 тыс. автомобилей с правым рулевым управлением.

"В основном эти автомобили завезены нашим же населением, которое сегодня не может себе позволить более дорогие автомобили. Скорее всего, они были вынуждены покупать более дешевые, ведь праворульные стоят дешевле, чем леворульные автомобили. Тем более, если учесть их количество". Кайрат Султанбаев

По его словам, суть самой легализации таких авто заключается в помощи этой категории лиц.

"Глава государства пошел навстречу своему народу, который нуждается в этих автомобилях. Многие за счет этих автомобилей кормят свои семьи, таксуют, зарабатывают на жизнь. Здесь такое было принято решение, чтобы пойти навстречу населению и создать ему хоть какие-то условия, я думаю". И. о. председателя Комитета адмполиции МВД РК Кайсар Султанбаев