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Законодательство РК

В МВД разъяснили алгоритм действий по легализации авто

легализация, документы Фото: freepik
И. о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 15 декабря представил алгоритм действий для легализации иностранного авто, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев отметил, что все документы нужно привести в порядок. 

"Если вы завезли авто из России, то у вас должны быть документы, подтверждающие, что вы действительно приобрели машину там и сняли ее с учета. Затем оттуда привезли сюда, но не смогли оплатить утилизационный сбор и первичную регистрацию, поэтому вы вынуждены были на этой машине ездить, не оформив ее до конца. Правильно? Если эти документы присутствуют, мы их проверим в спецЦОНах". И. о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев

Далее, по его словам, если документы будут в порядке, автомобиль должен быть представлен в пункт осмотра номерных агрегатов сцецЦОНов.

"Проверим соответствие номерных агрегатов и после этого проверим авто по криминальным учетам: находится ли оно в угоне или под каким-то залогом. Если авто "чистое", после этого владелец идет оплачивать необходимые 200 тыс. тенге и 13 с лишним тысяч тенге за госномер, технический паспорт. После этот гражданин получит казахстанский номер и техпаспорт. Узаконивать нужно в любом случае, двойного учета на одно авто не может быть. Придется выехать, снять с учета". Кайсар Султанбаев

1 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну. 

12 декабря на расширенном заседании правительства глава страны поручил разъяснить казахстанцам суть легализации авто. В тот же день в МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане.

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