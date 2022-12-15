В Казахстане утвердили понятие средней скорости

Фото: Казстандарт

В Казахстане утвердили национальный стандарт "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением", в который внесено понятие "средняя скорость", сообщает Zakon.kz.

Разработчиком документа является "КазСтандарт". Согласно национальному стандарту, "средняя скорость" – это характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Также в стандарте прописали, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:

проезд без совершения административного правонарушения;

нарушение установленного скоростного режима;

превышение установленной скорости движения при управлении велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;

нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств;

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств;

движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения);

движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения;

движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе;

выезд на полосу встречного движения;

выезд на трамвайные пути встречного направления;

движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением;

разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;

нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев);

проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора;

невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;

выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия;

невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия. Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе.

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