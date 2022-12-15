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В Казахстане утвердили понятие средней скорости

в Казахстане утвердили понятие средней скорости Фото: Казстандарт
В Казахстане утвердили национальный стандарт "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением", в который внесено понятие "средняя скорость", сообщает Zakon.kz.

Разработчиком документа является "КазСтандарт". 

Согласно национальному стандарту, "средняя скорость" – это характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.

Также в стандарте прописали, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:

  • проезд без совершения административного правонарушения;
  • нарушение установленного скоростного режима;
  • превышение установленной скорости движения при управлении велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;
  • нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств;
  • несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств;
  • движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения);
  • движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения;
  • движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе;
  • выезд на полосу встречного движения;
  • выезд на трамвайные пути встречного направления;
  • движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением;
  • разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;
  • нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев);
  • проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора;
  • невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
  • выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия;
  • невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.

Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе.

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