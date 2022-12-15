В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Фото: Казстандарт
В Казахстане утвердили национальный стандарт "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением", в который внесено понятие "средняя скорость", сообщает Zakon.kz.
Разработчиком документа является "КазСтандарт".
Согласно национальному стандарту, "средняя скорость" – это характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка.
Также в стандарте прописали, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:
- проезд без совершения административного правонарушения;
- нарушение установленного скоростного режима;
- превышение установленной скорости движения при управлении велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;
- нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств;
- несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств;
- движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения);
- движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения;
- движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе;
- выезд на полосу встречного движения;
- выезд на трамвайные пути встречного направления;
- движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением;
- разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены;
- нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев);
- проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора;
- невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
- выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия;
- невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.
Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе.
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