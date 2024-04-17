В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах

Понятия средней и максимальной скорости движения транспортного средства вводят в Закон "О дорожном движении", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Мажилисе Парламента 17 апреля, эти поправки направлены на снижение скорости водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП из-за превышения скоростного режима.

"При этом "средняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути", – отметили в Мажилисе.

Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости на 60 км/ч и выше от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, что эта норма ужесточает ответственность за грубое превышение скоростного режима.





"То есть, получается, это та категория граждан, и их не много кстати, которая, допустим при скорости 60 км в час разрешенной в городе, движутся со скоростью 120 и более. В отношении тех граждан, которые превысили скорость на 9-10 км в час, то там ответственность какая была, такая и остается. Это касается тех, кто грубо и демонстративно нарушает правила ПДД. По санкциям пока обсуждаем, в рабочей группе изучается. Я считаю, что это как раз тот случай, когда норма должна работать жестко", – пояснил Лепеха.

Поправками в Закон РК "О дорожном движении" также ужесточаются правила движения для водителей мопедов.