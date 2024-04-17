Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на дорогах

В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:09 Фото: pixabay
Понятия средней и максимальной скорости движения транспортного средства вводят в Закон "О дорожном движении", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Мажилисе Парламента 17 апреля, эти поправки направлены на снижение скорости водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП из-за превышения скоростного режима.

"При этом "средняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути", – отметили в Мажилисе.

Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости на 60 км/ч и выше от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, что эта норма ужесточает ответственность за грубое превышение скоростного режима.


"То есть, получается, это та категория граждан, и их не много кстати, которая, допустим при скорости 60 км в час разрешенной в городе, движутся со скоростью 120 и более. В отношении тех граждан, которые превысили скорость на 9-10 км в час, то там ответственность какая была, такая и остается. Это касается тех, кто грубо и демонстративно нарушает правила ПДД. По санкциям пока обсуждаем, в рабочей группе изучается. Я считаю, что это как раз тот случай, когда норма должна работать жестко", – пояснил Лепеха.

Поправками в Закон РК "О дорожном движении" также ужесточаются правила движения для водителей мопедов.

Читайте также

Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане
Прототип системы моделирования паводков разработали в Казахстане
Жители сел в Коостанайской области получили квартиры
Пострадавшие от паводка в Костанайской области уже получают новое жилье
Астанинское водохранилище, наполненность, плюсы, экономия
Назван плюс на 2 млрд тенге от наполнения Астанинского водохранилища талыми водами
Ирина Капитанова
Законодательство Казахстан 2024 год Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: