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Запрет туалета и прыжки через младенцев: Топ-6 странных традиций в мире

Бали Фото: pixabay
В праздничные дни редакция Zakon.kz предлагает читателям ознакомиться с подборкой весьма нетривиальных традиций наших соседей по земному шару. Предупреждаем: некоторые из них могут даже шокировать.

Тихий Новый год 

Близится любимый детьми и взрослыми зимний праздник, который мы готовимся встречать пышно: с салатами, салютами, походами в гости и привычным Женей Лукашиным на голубом экране. 

А вот жителям Бали едва ли близок наш снежно-мандариновый переполох. Новый год у них, во-первых, отмечается весной, а во-вторых, знаменуется Днем тишины. Накануне жители острова устраивают карнавал, где при помощи ритуала с участием огромных уродливых чучел, олицетворяющих собой злых духов, избавляются от негатива. После все вокруг погружается в тишину на сутки: демоны должны поверить в отсутствие на острове жизни и оставить его в покое. 24 часа жители и гости райского местечка обязаны молчать, не работать, не выходить на улицу, не веселиться, не включать свет, телевизор и музыку, не готовить. Магазины и бары закрыты, в прежнем режиме трудится лишь скорая помощь. Разгуливать по улицам дозволяется только людям, прошедшим специальный обряд – они строго следят за соблюдением порядка. 

Укоротить зубки 

Совершеннолетие – важная веха в жизни каждого человека, вне зависимости от его расы, национальности и культурного кода. Однако все там же, на Бали, взросление неизбежно приводит к малоприятной процедуре спиливания клыков. Дело, опять же, в коварных духах, жаждущих повести юнца по кривой дорожке, наделив по пути яростью, надменностью, похотью и прочими непочетными, "демоническими" качествами. Балийцы считают: человек с острыми зубами после смерти не сумеет попасть на небеса. Оттого и заботятся о его загробном покое смолоду. 

Суровый финал детства

Впрочем, балийское подпиливание зубов покажется безобидным развлечением на фоне обычая бразильского племени сатере-маве. Там, дабы удостоиться чести называться мужчиной, мальчик должен надеть перчатки, переполненные огромными хищными муравьями. Укус даже одного озлобленного насекомого настолько болезненный, что способен вывести из строя взрослого человека. Что и говорить о ребенке, которому предстоит выносить без преувеличения адское испытание в течение 10 минут, стараясь при этом ничем не выказать своих страданий. К слову, обряд, в силу ядовитости муравьев, чреват временным параличом ужаленных конечностей и тремором тела. Однако соплеменники несчастного таким образом проверят в нем наличие стоицизма и прочих качеств, предписываемых настоящему воину. 

Желаешь счастья? Перепрыгни!

А этот обычай может не на шутку испугать щепетильных родителей. В небольшом испанском городе Кастильо де Мурсия младенцев очищают от зла и болезней… прыжками через них. Для этого переодетые в специальные костюмы и маски мужчины вооружаются хлыстом или дубиной и ходят по улицам, пугая местных жителей. Позже нарядная "нечисть" движется в сторону главной площади, где все уже приготовлено для следующего акта представления: младенцы ждут своей участи на мягких матрацах в окружении толпы зевак. Через них и предполагается с разбегу перепрыгнуть. Горожане верят, что после подобного шоу злой дух побоится приближаться к малышу. 

Одиночкам – бой

Если вы еще не встретили свою вторую половину, посещайте Данию с большой осторожностью – там принято щедро обсыпать корицей одиночек, достигших 25-летнего возраста. По замыслу, ароматная специя привлечет к подвергшемуся экзекуции индивиду заветное знакомство. Если с первого раза вы не разочаровались в своем "соло", то к "дуэту" вас сподвигнут уже посредством перца. 

Одиноким жителям Германии "душ" из приправ не грозит, зато их дом рискует быть украшенным гирляндой из носков. Такая стильная деталь подскажет прохожим: здесь можно встретить свою судьбу! Оригинальный аксессуар, кстати, нежелательно снимать до обретения пары. 

Негигиеничный медовый месяц

Тех, кому все же удалось построить семью, ждет своеобразный вызов собственному организму в Индонезии. В здешней общине Тидонг молодоженам запрещается мыться и справлять нужду три дня – по одним источникам, до бракосочетания, по другим, после.  Добраться до клозета тайно у новоиспеченной ячейки общества тоже не выйдет – спасибо бдительному оку присматривающих за ней родственников. 

Есть и пить при этом не табу, но, естественно, в малых количествах. 

Впрочем, по мнению местных, оно того стоит: успешное прохождение испытания гарантирует паре благополучие, любовь и щедрый приплод. Тогда как единственное нарушение традиции обернется целым букетом разномастных несчастий. Такая вот борьба за супружеское счастье. Неравная, с естественными потребностями. 

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