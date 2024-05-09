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"Порохом пропах": подборка фильмов о Великой Отечественной войне

Подборка фильмов о Великой Отечественной войне, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:00 Фото: коллаж Zakon.kz
Редакция Zakon.kz предлагает читателям подборку военных фильмов, которые стоит посмотреть или пересмотреть в праздничный выходной.

"За нами Москва"

Фильм 1967 года, снятый режиссером Мажитом Бегалиным на студии "Казахфильм". Сюжет основан на воспоминаниях Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы и частично повести Александра Бека "Волоколамское шоссе", рассказывает о подвиге знаменитой Панфиловской дивизии. На какой героизм способны люди в ситуации, когда отступать попросту некуда?

"А зори здесь тихие"

Старшина Федот Васков, заведующий относительно спокойным участком, недоволен пьянством и разгульным образом жизни солдат. В ответ на рапорты Васкову отправляют взвод образцовых молодых девушек-зенитчиц. Одна из них, Рита, втайне ушла в самовольную отлучку, чтобы навестить живущих неподалеку мать и сына. Возвращаясь обратно, она обнаруживает двух немецких солдат, о чем сообщает Васкову. Вражеским бойцам решено устроить засаду, однако силы оказываются не равны.

Фильм , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:00

Фото: кадр из фильма "А зори здесь тихие"

"Дорога к матери"

Надо сказать, лента не столько о войне, сколько о том, какое горе она и другие исторические потрясения приносят людям. Повествование застрагивает не только ВОВ, но и коллективизацию, голод 1930-х годов и послевоенное время. И все это – глазами главного героя Ильяса, превозмогающего невзгоды ради встречи с самым родным человеком.

"Мы из будущего"

Группа современных "черных копателей" ищет, чем бы поживиться на местах боевых действий. К территории раскопок приходит старушка, которая, приняв мерзавцев за добросовестных археологов, сообщает им, что где-то здесь в войну пропал ее сын. У парня при себе был памятный серебряный портсигар, который мать просит передать ей в случае обнаружения. Веселая подвыпившая компания в шутку дает такое обещание, еще не подозревая, что за слова придется ответить. Да не перед ней, а перед воевавшими предками, память которых была оскорблена уже как минимум наколкой в виде свастики на плече одного из друзей.

"Альпийская баллада"

Кино снято по одноименной повести Василя Быкова.

По сюжету советский солдат и итальянка сбегают из лагеря для военнопленных и пытаются скрыться от немецкого преследования в Альпах. Герои влюбляются друг в друга, и теперь их не могут разделить ни языковой барьер, ни культурные различия. Зато могут висящие "на хвосте" враги.

Фильм , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:00

Фото: кадр из фильма "Альпийская баллада"

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