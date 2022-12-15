В Алматы застройщик предлагает несуществующие квартиры
Фото: акимат Алматы
В Алматы застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает несуществующие квартиры, сообщает Zakon.kz.
В сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум-класса Graff. Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования.
Как отметили в акимате города, на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка – "для ведения личного подсобного хозяйства".
Фото: акимат Алматы
"Управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика". Акимат Алматы
Перед покупкой недвижимости необходимо проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.
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