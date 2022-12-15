В Алматы застройщик предлагает несуществующие квартиры

В Алматы застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает несуществующие квартиры, сообщает Zakon.kz.

В сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум-класса Graff. Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования.

Как отметили в акимате города, на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка – "для ведения личного подсобного хозяйства".





Фото: акимат Алматы



"Управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика". Акимат Алматы