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Законодательство РК

Квартиры в несуществующих ЖК продавали дольщикам в Алматы

дольщики Фото: pixabay
Дольщики одного из алматинских ЖК обратились с заявлением в Управление полиции Бостандыкского района. Они обвиняют руководителя ТОО "Flora City Stroy" в продаже квартир в несуществующем ЖК, сообщает Zakon.kz.

По словам людей, женщина заключала предварительные договоры, однако по предполагаемому месту возведения жилого комплекса строительные работы не производились.

"За квартиры граждане вносили первоначальный взнос от 5 до 20 млн тенге. По уголовному делу на данном этапе расследования 15 человек. Следствие продолжается", – резюмировал начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что недобросовестные застройщики обманули 426 дольщиков в Астане.

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