Квартиры в несуществующих ЖК продавали дольщикам в Алматы

Дольщики одного из алматинских ЖК обратились с заявлением в Управление полиции Бостандыкского района. Они обвиняют руководителя ТОО "Flora City Stroy" в продаже квартир в несуществующем ЖК, сообщает Zakon.kz.

По словам людей, женщина заключала предварительные договоры, однако по предполагаемому месту возведения жилого комплекса строительные работы не производились.



"За квартиры граждане вносили первоначальный взнос от 5 до 20 млн тенге. По уголовному делу на данном этапе расследования 15 человек. Следствие продолжается", – резюмировал начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

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Ранее сообщалось, что недобросовестные застройщики обманули 426 дольщиков в Астане.