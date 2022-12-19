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Как правильно выбрать искусственную елку в Алматы, чтобы потом не пожалеть о покупке

Какие виды искусственных елок наиболее популярны Фото: Zakon.kz
Сейчас выбрать правильную елку не так-то просто. Здесь есть несколько критериев: она должна быть пушистой, не колючей, не слишком дорогой и похожей на настоящую. А еще, ко всему прочему, на ней должны быть шишки, снег и яркие огоньки.

До Нового года остается не так много времени, а к празднику готовиться уже нужно сейчас. Редакция Zakon.kz прогулялась по алматинским магазинам и рынкам, на которых уже с ноября продают зеленых красавиц, елочные игрушки, мишуру и гирлянды. И вот что нам предложили продавцы новогодних товаров.   

На местном рынке от изобилия предновогодних товаров буквально глаза разбегаются. Практически сразу нам стали советовать приобрести гелевую елку. Одним из преимуществ консультанты называли ее необычный дизайн, легкость и схожесть с настоящей елью. Особое внимание продавцы просили обратить на хвою – она короткая и упругая. Изготавливают ее методом прессовки из полиэтилена или специальной плотной резины. Срок службы такой елки – семь-восемь лет, но даже после ветки все равно сохранят прежний вид.      

"Гелевые елки сейчас очень популярны среди покупателей. Обычно приобретают елки высотой от 2 метров, есть и те, кто покупает чуть выше 2 метров 40 сантиметров. Стоимость таких красавиц – от 120 тыс. тенге и выше. Все будет зависеть от параметров, они разные".   Продавец
Какие виды искусственных елок наиболее популярны

Фото: Zakon.kz

И все же большинство отдает свое предпочтение не дорогим, но качественным искусственным елкам. Многие из них изготовлены из полипропилена. Производители утверждают, что они сделаны из нетоксичного пластика, безопасного для детей и животных, от которого не исходит неприятный запах. По словам продавцов, такие елки сейчас производят в Китае, Украине и Польше, и цены на них существенно разнятся. От 25 до 80 тыс. тенге. Плюс ко всему, ели из Поднебесной не только дешевые, но и нередко чересчур "ароматные" – находиться рядом с ними долгое время невозможно, а все из-за запаха пластика и красителей.    

Какие виды искусственных елок наиболее популярны

Фото: Zakon.kz

Новогодней атрибутикой Хишанло Омар занимается давно. И за это время изучил все предложения производителей, а именно качество и популярность среди покупателей. В свою точку старается завозить недорогие, но хорошие ели, которые ему удастся продать до конца года.   

Свое предпочтение Хишанло сейчас отдает шарнирным елкам. По словам мужчины, они удобные в сборке, а большинство веток уже прикреплены к стволу искусственного дерева, что упрощает задачу. На установку такой ели уйдет всего 15 минут. Вдобавок их срок эксплуатации значительно дольше, чем у конкурентов.   

"Чаще всего покупают елки, которые уже украшены шишками, ягодками и искусственным снегом. Не обязательно дополнительно тратить деньги на мишуру и гирлянды. Достаточно просто открыть елку, установить и поправить на ней игрушки. Все максимально легко и удобно, именно это сейчас выбирают покупатели. Но, конечно, смотрят на цвет, нюхают и потом только берут. Цены разные, все зависит от высоты ели, а также от того, что есть на ней. Цены – от 35 до 150 тыс. тенге".  Хишанло Омар

Консультанты говорят, что в последнее время алматинцы стали присматриваться к небольшим искусственным елочкам со снегом. Покупают их в первую очередь из-за сходства с настоящими елями. Тем временем производители стараются сделать их еще более реалистичными и по возможности минимизировать осыпание. К слову, на это часто жалуются покупатели, но многие компании уже решили этот вопрос. Сейчас новогодние елки уже не оставляют после себя на полу осыпающихся элементов.          

Какие виды искусственных елок наиболее популярны

Фото: Zakon.kz

Искусственные елки сейчас предлагают еще и магазины. Правда, их стоимость там немного выше, чем на рынке. Прогулявшись, мы нашли необычные варианты. Цены будут зависеть не только от модели, но и от качества и длины самой елки. Практически везде готовы сделать хорошую скидку.      

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