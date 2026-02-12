Собаки подали пример, как правильно переходить дорогу в Алматы

Алматинские собаки стали настоящим примером того, как правильно переходить автомобильную дорогу, сообщает Zakon.kz.

Алматинец снял на видео, как несколько собак не спеша подошли к пешеходному переходу и, убедившись в том, что их пропускают автомобилисты, перешли дорогу.

"Вот собаки в Алматы переходят дорогу исключительно по пешеходке. А водители их пропускают. Питомцы ждут, пока автомобилисты точно остановятся", – говорит автор видео.

Комментаторы посчитали, что собаки – настоящий пример дисциплины и безопасности:

Спасибо водителям, что остановились и подождали, хотя там и пешеходная.

У собак поучиться нужно, молодцы.

Жители Акмолинской области 12 февраля 2026 года сняли на видео необычного гостя – дикую рысь.