События

Собаки подали пример, как правильно переходить дорогу в Алматы

Собаки подали пример, как переходить дорогу в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:07 Фото: pixabay
Алматинские собаки стали настоящим примером того, как правильно переходить автомобильную дорогу, сообщает Zakon.kz.

Алматинец снял на видео, как несколько собак не спеша подошли к пешеходному переходу и, убедившись в том, что их пропускают автомобилисты, перешли дорогу.

"Вот собаки в Алматы переходят дорогу исключительно по пешеходке. А водители их пропускают. Питомцы ждут, пока автомобилисты точно остановятся", – говорит автор видео.

Комментаторы посчитали, что собаки – настоящий пример дисциплины и безопасности:

  • Спасибо водителям, что остановились и подождали, хотя там и пешеходная.
  • У собак поучиться нужно, молодцы.

Жители Акмолинской области 12 февраля 2026 года сняли на видео необычного гостя – дикую рысь.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Как правильно перевозить собаку в путешествии
07:53, 21 июня 2024
Как правильно перевозить собаку в путешествии
БАКАД запущен: объехать Алматы можно за 30 минут
10:48, 16 июня 2023
БАКАД запущен: объехать Алматы можно за 30 минут
Когда запустят движение по БАКАД в Алматы
14:33, 23 мая 2023
Когда запустят движение по БАКАД в Алматы
