Собаки подали пример, как правильно переходить дорогу в Алматы
Фото: pixabay
Алматинские собаки стали настоящим примером того, как правильно переходить автомобильную дорогу, сообщает Zakon.kz.
Алматинец снял на видео, как несколько собак не спеша подошли к пешеходному переходу и, убедившись в том, что их пропускают автомобилисты, перешли дорогу.
"Вот собаки в Алматы переходят дорогу исключительно по пешеходке. А водители их пропускают. Питомцы ждут, пока автомобилисты точно остановятся", – говорит автор видео.
Комментаторы посчитали, что собаки – настоящий пример дисциплины и безопасности:
- Спасибо водителям, что остановились и подождали, хотя там и пешеходная.
- У собак поучиться нужно, молодцы.
Жители Акмолинской области 12 февраля 2026 года сняли на видео необычного гостя – дикую рысь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript