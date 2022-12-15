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Глава Антикора: 360 млрд тенге вернут государству из-за границы

Токаев поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в Казахстане Фото: akorda.kz
Глава государства 15 декабря принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.

Как рассказал Олжас Бектенов, за 11 месяцев этого года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

По поручению главы государства средства, изъятые по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. Так, в рамках уголовного дела в отношении СПК "Актобе" виновные лица возместили ущерб на 197 млн тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.

Президенту также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

Как доложил председатель агентства, завершен внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО "Қазақстан Темір Жолы". По итогам анализа подготовлено более 2 тыс. предложений по устранению коррупционных рисков.

Глава государства поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.

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