На рубеже столетий на исконно казахской земле было построено независимое государство – Республика Казахстан

16 декабря – День независимости. Это государственный праздник, имеющий важное общественно-политическое значение и традиционно отмечаемый гражданами страны. В этом году казахстанцы празднуют его 31-й раз, сообщает Zakon.kz.

Дата для проведения Дня Независимости была выбрана не случайно: 16 декабря 1991 года в нашей молодой стране был принят Конституционный закон о государственной независимости и суверенитете. После распада СССР КазССР стала последней из стран на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.



За 31 год наша страна прошла большой путь, сопряженный с высокими достижениями и преодолением стоящих вызовов, и состоялась как зрелое демократическое государство с устойчивыми государственными институтами и сильной конкурентоспособной экономикой, а также глобальным реформированием всех сфер жизнедеятельности.

Новость по теме Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с Днем Независимости

Казахстанцы нацелены на то, чтобы сохранить независимость для будущих поколений, о чем неоднократно говорил президент Касым-Жомарт Токаев. За прошедшие три десятка лет наш народ упорно преодолевал тяжелейшие трудности и испытания. "Это целая эпоха – эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа, – говорил глава государства. – Наша цель – эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной независимости".

Фото: из личного архива Тимура Джумурбаева

– Независимость является важнейшей ценностью и достоянием любого государства, – отметил член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель "Ассамблеи жастары" Тимур Джумурбаев. – Наша страна встала на путь самостоятельного государственного строительства вследствие крупнейших геополитических изменений конца прошлого столетия. Все мы знаем, какие трудности пришлось пройти для того, чтобы сохранить нашу самостоятельность, и в целом состояться, как государство. 16 декабря 1991 года – знаменательная дата в истории нашего народа, Казахстан восстановил свою независимость.



Символично, что в этом году президент Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу о возвращении в календарь праздничных дат – Дня Республики, который теперь празднуется в день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Это стало большим шагом на пути к Независимости, который фактически обозначил готовность нашей страны к самоопределению.

"Декларация закрепила за республикой право суверенного развития. Ценность Независимости, о которой мечтали и за которую сражались наши предки, должна служить заветом для нашей молодежи. Мы – поколение, которое родилось в новом Казахстане, поэтому для нас особенно важно осознавать свою гражданскую идентичность". Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель "Ассамблеи жастары" Тимур Джумурбаев

Конечно, за прошедший 31 год Казахстан добился впечатляющих результатов. Мы прошли экономические сложности 90-х годов и встали на путь уверенного развития. Казахстан состоялся как государство и выстроил состоятельную многовекторную внешнюю политику. Мы смогли очертить границы, купировав все возможные территориальные споры, а также стали уверенными участниками мирового сообщества, считает общественный деятель.

Казахстан выстроил конструктивные дружеские отношения со всеми странами. Мы активно продвигаем на международной повестке миротворческие инициативы и являемся сторонниками полного соблюдения мирового права. В этом году исполняется 30 лет с момента вступления Республики Казахстан в ООН. За эти годы мы стали авторитетными участниками мировых процессов.

Говоря об этом, эксперт подчеркнул, что впервые в истории казахстанской дипломатии наш соотечественник достиг столь высокого поста в структуре ООН.

"В 2011 году на должность заместителя Генерального секретаря ООН — генерального директора отделения организации в Женеве и Генерального секретаря Конференции по разоружению – был назначен нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев. Это событие подтвердило состоятельность отечественного внешнеполитического курса. Вместе с этим Казахстан был непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что тоже свидетельствует об авторитете нашей страны". Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель "Ассамблеи жастары" Тимур Джумурбаев

В Казахстане проходят крупные международные мероприятия, которые становятся площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки. К примеру, только в этом году в Астане прошел VII съезд лидеров мировых и традиционных религий, на который приехали духовные лица со всего мира.



Отдельным событием стал визит в Казахстан Папы Римского Франциска. После длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, свой первый зарубежный визит председатель КНР Си Цзиньпин совершил именно в Казахстан.

В этом году также состоялся государственный визит президента Турции. Оба мировых лидера, прибыв в столицу Казахстана, гарантировали суверенитет нашей страны, что на языке дипломатии говорит о многом. Глава государства в этом году также принимал участие в саммите СВМДА, где отметил важность сохранения региональной и мировой безопасности. По мнению Тимура Джумурбаева, все эти примеры говорят о признании нашей страны.

"После прошедших выборов президент Токаев уже совершил визиты в Москву, Париж, Бишкек. Личность лидера страны является тоже определяющей в этом вопросе. В нас видят честного, состоявшегося и равного партнера, искреннего друга и соседа. Мы достигли многого, но есть еще к чему стремиться". Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель "Ассамблеи жастары" Тимур Джумурбаев

Президент Токаев выдвинул инициативу строительства Справедливого Казахстана, что отвечает интересам нашего общества. Восстановление справедливости, честное распределение доходов, прозрачность и транспарентность государственных институтов позволят нашей стране запустить качественно новые изменения. Наша страна проходит серьезный этап трансформации политической системы, на пути которого важными вехами стали республиканский референдум и внеочередные выборы президента РК. Общество само выразило доверие к проводимым в стране реформам. Эти события, безусловно, остаются яркими событиями современной истории Казахстана.

"В эти дни мы должны еще раз вспомнить всех, кто работал, сражался, служил ради нашей Независимости. Это герои Желтоксана, которые отстаивали право народа на самоопределение. Это деятели Алаш, которые заложили основу современной государственности. Это правители и герои прошлых столетий, которые всегда доблестно отстаивали свою землю, защищали народ и лелеяли мечту о свободном и сильном государстве. Спустя годы старания этих людей не стали напрасной жертвой. На рубеже столетий построено независимое государство на исконной казахской земле". Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель "Ассамблеи жастары" Тимур Джумурбаев

На торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Республики президент отметил, что главными символами нашей гражданской идентичности выступают паспорт, государственные символы и государственный язык.

– Думаю, это является символами нашей независимости, стремления к устойчивому развитию и новым достижениям, – говорит политолог. – Каждый гражданин должен связывать эти вещи с независимостью своей страны. Мы должны ценить это и сохранить нашу государственность для потомков, чтобы Казахстан всегда был свободным и независимым государством. У нас богатая история, четко очерченные границы, мир и согласие между всеми этносами, а самое главное, мы самостоятельны при принятии решений, построении внутренней и внешней политики.

Большие достижения за годы независимости имеются у молодого государства и в сфере межэтнических отношений, а также в общественно-политическом и социально-экономическом развитии. Но главным достижением является сохранение межэтнического согласия, мира и общественной стабильности.

Фото: из личного архива Армана Токтушакова



– Осмысливая значение проводимой политики в этой сфере, важно понимать, что в начале 1990-х годов одним из потенциальных рисков было возможное возникновение межэтнических конфликтов, что могло привести к внутриполитической дестабилизации и потере территориальной целостности, – отметил эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков.

"Немаловажным фактором являлось то, что в этот период этноконфессиональный состав населения был очень разнообразным, а доля этнических казахов составляла менее 50%. Масштабные конфликты в таких регионах бывшего СССР, как Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Ош и Фергана, показывали, что угроза носит реальный характер и может коснуться и Казахстана". Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Но руководство Казахстана четко обозначило базовые приоритеты реализуемой политики в сфере межэтнических отношений и в целом вектор проводимого внутриполитического курса. В Основном законе – Конституции – было обозначено, что к числу главных принципов деятельности республики относятся общественное согласие и политическая стабильность.

В 1995 году по инициативе Первого Президента РК была создана Ассамблея народа Казахстана, что обеспечило условия для гармоничного развития межэтнических процессов в стране и послужило основой для прямого диалога представителей всех этнических групп, считает эксперт. Основные принципы межнациональной политики, главный из которых – равенство граждан вне зависимости от их этнической принадлежности, веры или языка, стали определяющими и фундаментальными для нашей страны.

Результаты соцопросов свидетельствуют о высоком значении для общества проводимой политики в сфере межэтнических отношений, а также о поддержке казахстанцами идеи полиэтничности в стране.

"Согласно социологическим исследованиям "Оценка достижений Независимости", проведенным нашим институтом, лидером является политика в сфере межнациональных отношений и религий (среднее значение составило 3,95 по 5- балльной шкале). Около 60% опрошенных респондентов относят к числу главных достижений независимого Казахстана "сохранение мира и спокойствия в стране". Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Сегодня Казахстан является многонациональным государством. В стране проживает более 100 этносов. В соответствии с данными Национальной переписи населения 2021 года, численность составила 19 186 015 человек, из которых казахи – 70,4%, русские – 15,5%, узбеки – 3,2%, украинцы – 2,0%, уйгуры – 1,5%, немцы – 1,2%, татары – 1,1% и другие этносы.

В этой связи важно отметить, что за годы Независимости консолидация интересов всех этнических групп, проживающих в Казахстане, выступила основой для казахстанской модели общественного согласия по принципу "Единство в многообразии", считает эксперт. По его мнению, прошедший в сентябре этого года в столице Казахстане очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий продемонстрировал последовательную приверженность Казахстана принципам согласия и миролюбия.

Съезд напрямую соотносится с казахстанской моделью межэтнического и межконфессионального согласия, доказавшей свою высокую эффективность и перспективность развития. За годы Независимости в Казахстане была сформирована эффективная политика, способствующая сохранению мира и согласия в казахстанском обществе. Казахстанская модель общественного согласия стала высоко оцениваться во всем мире и служить позитивным примером для многих стран, в особенности постсоветского пространства.

"Съезд напрямую соотносится с казахстанской моделью межэтнического и межконфессионального согласия, доказавшей свою высокую эффективность и перспективность развития. За годы Независимости в Казахстане была сформирована эффективная политика, способствующая сохранению мира и согласия в казахстанском обществе. Казахстанская модель общественного согласия стала высоко оцениваться во всем мире и служить позитивным примером для многих стран, в особенности постсоветского пространства". Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сегодня успешно реализуется политика по укреплению межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе принципа "Единство в многообразии". Это служит одним из ключевых факторов построения Справедливого Казахстана и дальнейшего укрепления Независимости.



В Казахстане сложилась добрая традиция в преддверии праздника Независимости награждать выдающихся граждан – деятелей культуры, искусства, спорта, политики, внесших весомый вклад в развитие своей страны. Также объявляются "праздничные амнистии" людям, единожды преступившим закон, в основном по неумышленным и нетяжким преступлениям, а также женщинам и несовершеннолетним осужденным.

Сегодня по всей стране проходят массовые народные гуляния. Во многих населенных пунктах страны проводятся праздничные мероприятия, концерты, спортивные состязания.