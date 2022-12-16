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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с Днем Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с Днем Независимости Фото: t.me/bort_01
Глава государства в своем поздравлении отметил, что независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее, как зеницу ока, сообщает Zakon.kz.

По словам президента РК, 16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве.

"День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений. Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории нашей государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости. Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее, как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг".Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил, что нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания. Запустив масштабные политические и экономические реформы, мы вступили в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого из нас.

"Дальнейшее успешное развитие нашего государства – главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством. От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом – Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!"Президент РК

Ранее сообщали, что с этого года День Независимости в Казахстане будет отмечаться только один день – 16 декабря. Кроме того, писали о том как алматинцы отпразднуют День Независимости, а также как в столице отметят День Независимости.

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