Ситуация в Украине: США будут добиваться исключения России из Совбеза ООН, в ВСУ анонсировали наступление
Фото: un.org
Евросоюз и НАТО могут выступить с заявлением, содержащим призыв к России покинуть Украину, Польша заблокировала пакет решений Евросоюза, среди которых и предоставление Украине €18 млрд, сообщает Zakon.kz.
- Указ Путина об ответных мерах на введенный Западом потолок цен на российскую нефть опубликуют на этой неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание Папы Франциска о чеченцах и бурятах, сообщили в МИД РФ. В ведомстве считают инцидент исчерпанным. Ранее Папа в интервью христианскому журналу America высказался о "присущей бурятам и чеченцам жестокости", которую они проявляют во время конфликта на территории Украины.
- В Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения России из Совбеза ООН.
- Польша заблокировала пакет решений Евросоюза, среди которых и предоставление Украине 18 млрд евро, сообщает Politico. В стране недовольны деталями налоговой реформы, вопрос по которой был в одном пакете с помощью Украине.
- Утром ВСУ выпустили по Донецку около 40 ракет "Град" и снаряды 155 мм. Российские корреспонденты сообщают о повреждении десятка многоквартирных жилых домов, общежития, торгового центра, корпуса университета и купола храма.
- В Украине сообщили о новых взрывах в Харькове. Объявлена воздушная тревога. Также есть информация о взрывах в Токмаке Запорожской области.
- Херсон полностью обесточен из-за обстрелов, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
- В Житомирской области начались аварийные отключения света, сообщил губернатор Бунечко.
- В беседе с западными журналистами министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ. "Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться", – заявил он. По словам Резникова, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень, и ВСУ "надо просто подождать, пока земля станет менее сырой".
- Каждый третий беженец из Украины хотел бы остаться в Германии навсегда или как минимум на несколько лет, судя по результатам опроса немецкого издания Bild.
- Евросоюз и НАТО в скором времени могут выступить с заявлением, содержащим призыв к России покинуть Украину и обещание оказать Киеву полную поддержку. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
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