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Ситуация в Украине: США будут добиваться исключения России из Совбеза ООН, в ВСУ анонсировали наступление

Ситуация в Украине 15 декабря Фото: un.org
Евросоюз и НАТО могут выступить с заявлением, содержащим призыв к России покинуть Украину, Польша заблокировала пакет решений Евросоюза, среди которых и предоставление Украине €18 млрд, сообщает Zakon.kz.
  • Указ Путина об ответных мерах на введенный Западом потолок цен на российскую нефть опубликуют на этой неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание Папы Франциска о чеченцах и бурятах, сообщили в МИД РФ. В ведомстве считают инцидент исчерпанным. Ранее Папа в интервью христианскому журналу America высказался о "присущей бурятам и чеченцам жестокости", которую они проявляют во время конфликта на территории Украины.
  • В Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения России из Совбеза ООН.
  • Польша заблокировала пакет решений Евросоюза, среди которых и предоставление Украине 18 млрд евро, сообщает Politico. В стране недовольны деталями налоговой реформы, вопрос по которой был в одном пакете с помощью Украине.
  • Утром ВСУ выпустили по Донецку около 40 ракет "Град" и снаряды 155 мм. Российские корреспонденты сообщают о повреждении десятка многоквартирных жилых домов, общежития, торгового центра, корпуса университета и купола храма.
  • В Украине сообщили о новых взрывах в Харькове. Объявлена воздушная тревога. Также есть информация о взрывах в Токмаке Запорожской области.
  • Херсон полностью обесточен из-за обстрелов, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.
  • В Житомирской области начались аварийные отключения света, сообщил губернатор Бунечко.
  • В беседе с западными журналистами министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ. "Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться", – заявил он. По словам Резникова, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень, и ВСУ "надо просто подождать, пока земля станет менее сырой".
  • Каждый третий беженец из Украины хотел бы остаться в Германии навсегда или как минимум на несколько лет, судя по результатам опроса немецкого издания Bild.
  • Евросоюз и НАТО в скором времени могут выступить с заявлением, содержащим призыв к России покинуть Украину и обещание оказать Киеву полную поддержку. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

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