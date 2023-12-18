Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: ЕС утвердил 12-й пакет санкций, в Вашингтоне обсуждают очередной пакет помощи Киеву

Ситуация в Украине: ЕС утвердил 12-й пакет санкций, в Вашингтоне обсуждают очередной пакет помощи Киеву Фото: pixabay
Европейский союз объявил о принятии 12-го пакета санкций против России. Евросоюз проведет внеочередной саммит, на котором решение о 50 млрд евро экономической помощи Украине, 1 февраля, сообщает Zakon.kz.
  • Как напоминает ЕС в своем пресс-релизе, пакет включает, в частности, запрет на импорт непромышленных алмазов из России, запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (с переходным периодом длиной в год), внесение еще 29 фирм из России и других стран в список строгого экспортного контроля, такие меры борьбы с обходом санкций, как требование к европейским экспортерам включать в договоры с покупателями пункт о запрете на реэкспорт в Россию. 12-й пакет санкций готовился уже давно, а принять его сейчас стало возможным после того, как свои возражения отозвала Австрия.
  • Евросоюз проведет внеочередной саммит, на котором примет то или иное решение о 50 млрд евро экономической помощи Украине, 1 февраля. Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Ранее лидеры стран ЕС решили на саммите начать с Украиной (а также с Молдовой) официальные переговоры о приеме в союз, но не смогли включить в бюджетный план на следующие несколько лет пакет экономической помощи Украине размером в 50 млрд евро. Это решение заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • Киев надеется получить помощь от Европейского союза (ЕС) до 25 декабря, ожиданиями поделился советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает "Газета.ру".
  • Министры обороны Швеции и Дании договорились о дальнейшей поддержке Украины. Соглашение предусматривает, в частности, поставки Киеву боевых машин пехоты CV90 шведского производства.
  • Польские перевозчики снова заблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) Дорогуск — Ягодин на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.
  • Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал риск обрушения метро в Киеве. Попенко назвал закрытие ряда станций метро в Киеве беспрецедентной катастрофой, которая сигнализирует о полном разрушении инфраструктуры города. Он призвал местных жителей верить обещаниям властей о восстановлении метро за полгода. По его мнению, этот процесс затянется из-за нехватки средств и управленческих проблем.
  • Суд в Закарпатской области арестовал депутата Сергея Батрина, который 15 декабря, взорвал три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета. Суд избрал в отношении 54-летнего Батрина меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Батрин бросил три гранаты во время выступления. По предварительным данным, 26 человек получили ранения.

Читайте также

Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана задержали по подозрению в коррупции
Экс-министра сельского хозяйства Узбекистана задержали по подозрению в коррупции
США временно перекрыли границу с Мексикой из-за увеличения потоков мигрантов
США временно перекрыли границу с Мексикой из-за увеличения потоков мигрантов
Огонь
100 человек пострадали от взрыва горючего на складе в Гвинее
Жанель Абдрахманова
Евросоюз Ситуация в Украине Зеленский Владимир США Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: