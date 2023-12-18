Ситуация в Украине: ЕС утвердил 12-й пакет санкций, в Вашингтоне обсуждают очередной пакет помощи Киеву

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Европейский союз объявил о принятии 12-го пакета санкций против России. Евросоюз проведет внеочередной саммит, на котором решение о 50 млрд евро экономической помощи Украине, 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как напоминает ЕС в своем пресс-релизе, пакет включает, в частности, запрет на импорт непромышленных алмазов из России, запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (с переходным периодом длиной в год), внесение еще 29 фирм из России и других стран в список строгого экспортного контроля, такие меры борьбы с обходом санкций, как требование к европейским экспортерам включать в договоры с покупателями пункт о запрете на реэкспорт в Россию. 12-й пакет санкций готовился уже давно, а принять его сейчас стало возможным после того, как свои возражения отозвала Австрия.

Евросоюз проведет внеочередной саммит, на котором примет то или иное решение о 50 млрд евро экономической помощи Украине, 1 февраля. Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Ранее лидеры стран ЕС решили на саммите начать с Украиной (а также с Молдовой) официальные переговоры о приеме в союз, но не смогли включить в бюджетный план на следующие несколько лет пакет экономической помощи Украине размером в 50 млрд евро. Это решение заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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