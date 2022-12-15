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Военнослужащий в Алматы спас из пожара двоих детей и их маму

спас из пожара двоих детей и их маму Фото: пресс-служба Минобороны РК
Мужественному сержанту позвонили о пожаре в соседнем общежитии под утро и он, не теряя ни минуты, побежал спасать людей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, 15 декабря около 4 утра военнослужащий Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Жандос Барлыбаев, проживающий в Алматы в общежитии, получил телефонный звонок от знакомых о пожаре в соседнем здании.

Быстро одевшись, Жандос выбежал на улицу и увидел охваченный огнем 2-й этаж соседнего общежития. Он быстро поднялся по решеткам на окнах в комнату на втором этаже и вынес подростка 12-13 лет и четырехмесячного младенца, а также помог выбраться их матери.

О мужественном поступке военнослужащего руководству Военного института Сухопутных войск сообщили сотрудники подразделения по чрезвычайным ситуациям.

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