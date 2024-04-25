Двое детей погибли при пожаре в Атырауской области

Ночью 25 апреля 2024 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб (112) поступил звонок с информацией о дыме из окна пятиэтажки в поселке Индербор Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие пожарные установили, что загорелась квартира на втором этаже.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили в спальне тела детей десяти и семи лет.

"Их мать и гражданин 1994 года рождения были без сознания. Пострадавших направили в реанимацию центральной больницы". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

После ликвидации пожара из Атырау прибыла пожарно-техническая лаборатория для выяснения причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что трехлетнюю девочку Айю-Софию, пропавшую больше месяца назад в Енбекшиказахском районе Алматинской области, могли убить. В пресс-службе региональной полиции заявили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 99 УК РК – "Убийство малолетнего лица". Подозреваемые в совершении данного преступления лица водворены и содержатся под стражей.