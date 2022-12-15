100 рабочих мест на 10 тыс. населения: в Кызылординском регионе трудоустроены 10 043 человека

Сегодня, 15 декабря министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, прибывшая с рабочим визитом в Кызылординскую область, встретилась с акимом области Нурлыбеком Налибаевым и провела заседание актива по вопросам социальной поддержки, сообщает Zakon.kz.

Глава региона Нурлыбек Налибаев отметил, что президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании этого года уделил особое внимание поддержке и развитию социальной сферы и презентовал работу, направленную на улучшение уровня жизни населения в регионе.

"В рамках нацпроектов в регионе реализуется 136 проектов, создано более тысячи рабочих мест, пенсионные отчисления на них трудоустроенным гражданам составили 67,3%. По итогам года ожидается, что этот показатель превысит 90%. В рамках развития индустриализации ведется работа по 37 проектам общей стоимостью 613,1 млрд тенге. Это позволит обеспечить занятость 6,8 тыс. человек. В целях стабилизации социальной ситуации мы подписали меморандумы о сотрудничестве между акиматом области, работодателем и областным центром профсоюзов с 52 крупными и средними предприятиями. В результате этой работы заработная плата более 8 тыс. работников повышена до 50%". Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев





Фото: пресс-служба акима Кызылординской области



В ходе совещания министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила хорошие результаты региона в рамках реализации инициативы главы государства по созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. жителей. Так, по плановому показателю создания 4587 рабочих мест трудоустроены 10 043 человека, то есть план выполнен более чем в два раза.

Министр сообщил, что в Кызылординской области в ближайшие три года на активные меры занятости будет направлено 43,7 млрд тенге.

"В следующем году в Кызылординской области запланированы активные меры по обеспечению занятости 36,6 тыс. человек. Наша цель – создать условия для максимальной занятости безработных. Каждая вакансия будет контролироваться через Электронную биржу труда, подтверждаться трудовыми контрактами и пенсионными взносами". Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова





Фото: пресс-служба акима Кызылординской области





Глава ведомства остановилась на преимуществах Социального кодекса и эффективности работы по внедрению цифровой карты семьи. Посредством этого проекта семьям, не получающим должной помощи, с 1 сентября направляются SMS-уведомления об установленных государственных гарантиях.

"На сегодняшний день, по данным информационных систем государственных органов, на цифровой карте собрана информация о 6,3 млн семей и 19,5 млн членов их семей. При этом мы выявили семьи, которые не могут получить полагающуюся им помощь. Для таких семей принимаются соответствующие меры государственной поддержки в проактивном формате. Выплата назначена 840 жителям Кызылординской области". Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова





Фото: пресс-служба акима Кызылординской области



Глава ведомства отметила, что если сейчас в рамках карты оказываются услуги по девяти видам пособий и социальных выплат, то с 2023 года будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты населения. К 2025 году цифровая карта будет охватывать все государственные гарантии в социальной, образовательной и медицинской сферах.

Стоит отметить, что в рамках рабочей поездки министр провела встречи с инвалидами, представителями НПО и трудовыми коллективами, ответила на вопросы журналистов на пресс-брифинге и посетила ряд медико-социальных учреждений.





Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

