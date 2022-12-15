Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

100 рабочих мест на 10 тыс. населения: в Кызылординском регионе трудоустроены 10 043 человека

В Кызылординском регионе трудоустроено 10 043 человека Фото: пресс-служба акима Кызылординской области
Сегодня, 15 декабря министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, прибывшая с рабочим визитом в Кызылординскую область, встретилась с акимом области Нурлыбеком Налибаевым и провела заседание актива по вопросам социальной поддержки, сообщает Zakon.kz.

Глава региона Нурлыбек Налибаев отметил, что президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании этого года уделил особое внимание поддержке и развитию социальной сферы и презентовал работу, направленную на улучшение уровня жизни населения в регионе.

"В рамках нацпроектов в регионе реализуется 136 проектов, создано более тысячи рабочих мест, пенсионные отчисления на них трудоустроенным гражданам составили 67,3%. По итогам года ожидается, что этот показатель превысит 90%. В рамках развития индустриализации ведется работа по 37 проектам общей стоимостью 613,1 млрд тенге. Это позволит обеспечить занятость 6,8 тыс. человек. В целях стабилизации социальной ситуации мы подписали меморандумы о сотрудничестве между акиматом области, работодателем и областным центром профсоюзов с 52 крупными и средними предприятиями. В результате этой работы заработная плата более 8 тыс. работников повышена до 50%". Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев


Трудоустроено 10 043 человека

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

В ходе совещания министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила хорошие результаты региона в рамках реализации инициативы главы государства по созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. жителей. Так, по плановому показателю создания 4587 рабочих мест трудоустроены 10 043 человека, то есть план выполнен более чем в два раза.

Министр сообщил, что в Кызылординской области в ближайшие три года на активные меры занятости будет направлено 43,7 млрд тенге.

"В следующем году в Кызылординской области запланированы активные меры по обеспечению занятости 36,6 тыс. человек. Наша цель – создать условия для максимальной занятости безработных. Каждая вакансия будет контролироваться через Электронную биржу труда, подтверждаться трудовыми контрактами и пенсионными взносами". Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова


Трудоустроено 10 043 человека

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области


Глава ведомства остановилась на преимуществах Социального кодекса и эффективности работы по внедрению цифровой карты семьи. Посредством этого проекта семьям, не получающим должной помощи, с 1 сентября направляются SMS-уведомления об установленных государственных гарантиях.

"На сегодняшний день, по данным информационных систем государственных органов, на цифровой карте собрана информация о 6,3 млн семей и 19,5 млн членов их семей. При этом мы выявили семьи, которые не могут получить полагающуюся им помощь. Для таких семей принимаются соответствующие меры государственной поддержки в проактивном формате. Выплата назначена 840 жителям Кызылординской области".Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова


Трудоустроено 10 043 человека

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Глава ведомства отметила, что если сейчас в рамках карты оказываются услуги по девяти видам пособий и социальных выплат, то с 2023 года будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты населения. К 2025 году цифровая карта будет охватывать все государственные гарантии в социальной, образовательной и медицинской сферах.

Стоит отметить, что в рамках рабочей поездки министр провела встречи с инвалидами, представителями НПО и трудовыми коллективами, ответила на вопросы журналистов на пресс-брифинге и посетила ряд медико-социальных учреждений.


Трудоустроено 10 043 человека

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Читайте также

ТЭЦ-1 в Семее возобновил работу

Константин Вноровский
Нурлыбек Налибаев Дуйсенова Тамара Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
Россияне бегут от мобилизации и переезжают в Алматы
Россиянин о Казахстане: Это слишком прекрасное место, чудесная страна, чтобы просто так взять и уехать отсюда
когда необходимо оплатить налог на транспорт
Когда истекает срок уплаты налога на транспорт
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления