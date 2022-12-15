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Алматинский зоопарк подарил карагандинскому тигра

Алматинский зоопарк подарил карагандинскому Фото: Instagram/krgzoo
В карагандинском зоопарке появился новый жилец - амурский тигр по кличке Лад. Это подарок от алматинского зоопарка, сообщает Zakon.kz.

Это подарок на 85-летие карагандинского зоопарка, передает КТК.


Трехлетний Лад – чистокровный амурский тигр, прибыл в разгар зимы. Разницу температур ветеринары учли, поэтому к прибытию животного утеплили его вольер. Работники зоопарка говорят, что новенький ест больше двух других амурских постояльцев вольера – Батыра и Мии. Последняя – тигрица, по их словам, уже приглянулась новоселу. Специалисты надеются на скорый приплод.

Редкий вид амурского тигра. Они находятся на грани исчезновения, поэтому мы долго переговаривали с алматинским зоопарком. Сейчас у него будет адаптация три месяца. Он, конечно, будет скучать. Возможно, по теплому климату, он будет скучать по тем людям, которые за ним ухаживали. Но я думаю, что он приживется. Директор зоопарка города Караганды Гульнара Адамбекова

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