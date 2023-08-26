Карагандинский зоопарк показал подрастающих тигрят

Карагандинский зоопарк опубликовал видео, на котором показал подрастающих тигрят, сообщает Zakon.kz.

"Малыши – тигрята очень быстро растут, кушают с аппетитом и грозно рычат. К трем месяцам они весят уже 10 кг, а к 2 годам их вес достигает уже 100 кг", – рассказали сотрудники зоопарка.





Ранее администрация Карагандинского зоопарка рассказала о пополнении в семье тигров, которое произошло впервые за 15 лет.

