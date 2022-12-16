Школьник покончил с собой в Абайской области – полиция начала расследование

Полиция в Абайской области расследует дело о самоубийстве школьника, сообщает Zakon.kz.

Покончить с собой пытались двое ребят, но одного из них удалось спасти, передает портал @abainewskz.

Трагедия произошла в селе Ушбиик Жарминского района области. На суицид учеников 9 класса средней школы им. Актайлак Би решились из-за буллинга со стороны старшеклассников.

По словам одноклассников, ученики 11 класса неоднократно избивали подростков и оказывали психологическое давление.

В ДП Абайской области Абай сообщили, что Жарминским отделом полиции начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК (Самоубийство).

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз.

В соответствии с части 1 статьи 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.

Ход расследования находится на особом контроле руководства ДП.