Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Взрыв котла в школе Урджара: полиция Абайской области начала расследование

Экспертиза, вещественные доказательства, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 06:25 Фото: Zakon.kz
Взрыв печи котельной расследует полиция в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, 22 ноября около 10:30 в котельной, расположенной в Урджарском районе, произошел взрыв печи. В результате инцидента работник получил телесные повреждения.

"Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны труда. Материалы переданы в уполномоченный орган для проведения специального расследования. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Абайской области", – сообщили в областном Департаменте полиции.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с реконструкцией южной котельной и обновлением инженерных сетей Бостандыкского района.

Читайте также

Секс-работницы, притон
Мигрантов стали чаще задерживать в вебкам-студиях Казахстана
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго
КТЖ выявило хищение дизельного топлива в депо Бесколь
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Адвокат из Караганды осужден за подстрекательство к взятке
Аксинья Титова
Абайская область 2024 год Вред здоровью Взрывы Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Феерично встретили фанаты Димаша Кудайбергена в Чехии
Феерично встретили фанаты Димаша Кудайбергена в Чехии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: