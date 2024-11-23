Взрыв котла в школе Урджара: полиция Абайской области начала расследование

Взрыв печи котельной расследует полиция в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, 22 ноября около 10:30 в котельной, расположенной в Урджарском районе, произошел взрыв печи. В результате инцидента работник получил телесные повреждения.

"Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны труда. Материалы переданы в уполномоченный орган для проведения специального расследования. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Абайской области", – сообщили в областном Департаменте полиции.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с реконструкцией южной котельной и обновлением инженерных сетей Бостандыкского района.

