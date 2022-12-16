Вучич наконец передаст запрос НАТО на размещение в Косово до тысячи военных

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении Белграда передать командованию НАТО KFOR (миссии альянса в Косово) запрос на введение в Косово армии и полиции, сообщает Zakon.kz

Вучич, как передает Kurir, соответствующий запрос Сербии соответствует ряду международных документов, а именно резолюции 1244 Совбеза ООН.При этом президент Сербии заявил, что запрос Белграда, вероятно, будет отклонен.

"Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе и лично командующему СДК мы передадим просьбу о возвращении определенного количества, исчисляемого сотнями, до 1000 человек, в Косово". Президент Сербии Александр Вучич

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

