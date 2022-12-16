День Независимости отмечают сегодня в Казахстане

Казахстанский народ отмечает сегодня важный государственный праздник – День Независимости. В честь праздника этот день в республике является нерабочим, сообщает Zakon.kz.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости. Первой нашу независимость признала Турция. За ней последовали Соединенные Штаты Америки, Китай, Великобритания, Монголия, Франция и другие страны.



За 31 год независимости Казахстан сумел стать одним из современных прогрессивных государств с динамично развивающейся экономикой. Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических систем.



В день праздника по всей стране проходят массовые гуляния. В преддверии праздника также награждают выдающихся деятелей культуры и искусства, спорта, политики и других сфер. Проводятся «праздничные амнистии». В этом году в Астане и Алматы праздничных фейерверков не будет.

И с этого года День Независимости в Казахстане будет отмечаться только один день – 16 декабря, а 17 декабря будет рабочим днем. Но так как он выпал на субботу, то казахстанцы отдыхают три дня подряд: в пятницу, субботу и воскресенье.

Ранее сообщали, как алматинцы отпразднуют День Независимости, а также как в столице отметят День Независимости.



