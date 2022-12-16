270 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: pixabay
В Казахстане за сутки выявили 270 новых случаев заражения COVID-19. По стране 2102 человека продолжают получать лечение от коронавируса, из них стационарное – 328 пациентов, сообщает Zakon.kz.
На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2102 человека (–1 990+ и 112 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 1774.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 12 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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