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270 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

270 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане Фото: pixabay
В Казахстане за сутки выявили 270 новых случаев заражения COVID-19. По стране 2102 человека продолжают получать лечение от коронавируса, из них стационарное – 328 пациентов, сообщает Zakon.kz.

На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2102 человека (–1 990+ и 112 КВИ-), из них в стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 1774.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 12 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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