270 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: pixabay

В Казахстане за сутки выявили 270 новых случаев заражения COVID-19. По стране 2102 человека продолжают получать лечение от коронавируса, из них стационарное – 328 пациентов, сообщает Zakon.kz.

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