В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году

Подготовлено постановление правительства Казахстана "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.

Как следует из проекта, призыву в общей сложности подлежат 345 офицеров, в том числе в:

Вооруженные силы РК – 260 человек;

Пограничная служба КНБ РК – 60 человек;

МЧС РК – 16 человек;

Национальная гвардия – 9.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 27 декабря.



