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В Казахстане планируют призвать офицеров запаса на воинскую службу в 2023 году

в Казахстане планируют призвать на службу офицеров запаса Фото: Минобороны РК
Подготовлено постановление правительства Казахстана "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.
"Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.

Как следует из проекта, призыву в общей сложности подлежат 345 офицеров, в том числе в:

  • Вооруженные силы РК – 260 человек;
  • Пограничная служба КНБ РК – 60 человек;
  • МЧС РК – 16 человек;
  • Национальная гвардия – 9.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 27 декабря.


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