Сколько офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2024 году

Министерство обороны подготовило проект постановления правительства "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", сообщает Zakon.kz.

Согласно пояснительной записке, основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2024 году для комплектования офицерами запаса Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, МЧС и Национальной гвардии РК.

В тексте проекта говорится:

Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве:

Вооруженные силы РК – 600 человек;

Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;

Национальная гвардия МВД РК – 42 человека;

МЧС РК – 30 человек.

Таким образом, всего планируют призвать 752 офицера.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря 2023 года.

Набор на воинскую службу увеличен по сравнению с 2023 годом, в котором было призвано 635 офицеров запаса.