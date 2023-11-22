Сколько офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2024 году
Согласно пояснительной записке, основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2024 году для комплектования офицерами запаса Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, МЧС и Национальной гвардии РК.
В тексте проекта говорится:
Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве:
- Вооруженные силы РК – 600 человек;
- Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
- Национальная гвардия МВД РК – 42 человека;
- МЧС РК – 30 человек.
Таким образом, всего планируют призвать 752 офицера.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря 2023 года.
Набор на воинскую службу увеличен по сравнению с 2023 годом, в котором было призвано 635 офицеров запаса.