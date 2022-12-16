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Жители Павлодарской области рассказали о своем участии в декабрьских событиях 1986 года

Жители Павлодарской области рассказали о своем участии в декабрьских событиях 1986 года Фото: Zakon.kz
16 декабря в нашей стране отмечается День Независимости Республики Казахстан. В этот день в 1986 году представители казахстанской молодежи вышли на площадь Алматы, выступив за свободу и независимость. В их числе были и жители Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Профессор, кандидат философских наук Амантай Кудабаев рассказывает, что в декабре 1986 года вышедшая на площадь в Алматы молодежь заявила о себе и о народе. 

"Это были первые шаги к Независимости. Шаги сквозь саперные лопаты и брандспойты. Мы, тогда студенты, собрались на улице Фурманова, мне дали микрофон. Передо мной стояли Нурсултан Назарбаев, другие первые лица республики. И я сказал, что в Казахстане должен руководить тот, кто знает республику, кто работал здесь. Ко мне уже бежали солдаты, а Нурсултан Назарбаев посмотрел на меня, подтолкнул и сказал: "Уходи". Так я избежал ареста в тот день".Амантай Кудабаев

Позже его преподаватель прятал Амантая Кудабаева в подвале своего дома, а потом оказал помощь в поездке в Павлодар и тем самым фактически спас от наказания.

Один из организаторов митинга Курмангазы Айтмурзаев был осужден к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, впоследствии реабилитирован в 1996 году.  

"Мы договорились требовать только одного – отмены решения пленума ЦК КПСС. Кандидатуры могли быть разные – Назарбаев, Камалиденов, Ауельбеков и Трофимов. Трофимов вообще на казахском разговаривал: он хоть и русский, но знал казахские обычаи".Курмангазы Айтмурзаев

По его словам, во время митинга имели место и провокации.

"Я бегал по площади и просил ребят не поддаваться, не драться, а то нас сделают виноватыми, но было уже невозможно. После пяти началась бойня. Нас так избивали, девчонки падали без сознания, мы вытаскивали их из-под ног, а у них головы были разбиты. Парни снимали свои рубашки, заматывали им раны и тащили в ЖенПИ. Нас били дубинками, саперными лопатками, поливали водой, но мыслей, что холодно, больно и что мы не ели с утра, не было. Сильную усталость мы почувствовали лишь в 11 часов ночи: куртки и пальто были покрыты льдом, ноги больше не могли идти. Мы решили погреться в общежитии, но там нас ждали преподаватели и люди из органов. Обратно нас уже не выпустили".

Гульнара Батанова в 1986 году была студенткой филологического факультета Павлодарского педагогического института. После того, как она узнала о снятии с поста первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и назначении на его место Геннадия Колбина, совершенно незнакомого с культурой казахского народа и никогда до этого не работавшего в республике, она со своей подругой Жамигой Бейсембаевой подготовила листовки. В них говорилось "Долой Колбина", "Казахстан – казахстанцам", были и листовки другого содержания. 


Жители Павлодарской области рассказали о своем участии в декабрьских событиях 1986 года

Фото: Zakon.kz

Девушки раскидывали их на улицах города, на железнодорожном вокзале, расклеивали на стенах общежития пединститута. Решили поехать они и на митинг, но не смогли, потому что все вокруг было оцеплено, везде дежурила милиция. 

"В течение следующих дней в общежитии проходили обыски и облавы. Следователь, майор КГБ, в течение декабря, января и февраля задавал нам бесконечные вопросы: "Кто был с нами? Кто нас подтолкнул на эти действия?" Снимали почерк для экспертизы, проводили беседы".Гульнара Батанова

В райком партии и деканат много раз вызывали мать девушки, Марию Кабиевну Акишеву. Ее упрекали в том, что она не смогла достойно воспитать свою дочь. 

"В результате в марте 1987 года меня и еще нескольких студентов исключили из рядов комсомола и отчислили из института за участие в декабрьских событиях с формулировкой "за потерю политической бдительности", –  рассказывает Гульнара Батанова.

После декабрьских событий партийные и комсомольские органы организуют массовую воспитательную работу, проводят собрания, осуждающие действия молодежи, выявляя при этом на производстве и в учебных заведениях тех, кто выражал поддержку демонстрантам. Так, на партийном собрании Павлодарского политехникума рассматривался вопрос о "проявлении национализма" преподавателем Э.Ж. Жансултановой, которая выступила в учительской против выдвижения Г.В. Колбина первым секретарем ЦК. При этом сама она коммунисткой не была, о чем и заявила на собрании. Жансултанова была освобождена от занимаемой должности.


Жители Павлодарской области рассказали о своем участии в декабрьских событиях 1986 года

Фото: Zakon.kz

За противоправные действия националистического характера исключен из кандидатов в члены КПСС Ж.Н. Канапьянов. В постановлении бюро Павлодарского обкома партии говорится, что он 20 декабря 1986 года у ресторана "Иртыш" г. Павлодара выкрикивал различные лозунги и призывал собравшихся вокруг него людей выразить недовольство решением V пленума ЦК Компартии Казахстана, за что был задержан нарядом милиции. 

По словам заместителя руководителя Государственного архива Павлодарской области Надежды Кубик, за участие в массовых беспорядках в Казахстане было задержано 8,5 тысячи человек, около 900 привлекли к административной ответственности, осуждены 102 человека. 

"По разным оценкам, могли погибнуть до 170 человек, пострадали около двух тысяч. Во время следствия было допрошено в качестве свидетелей свыше 400 человек, отсмотрено 47 архивно-уголовных дел в отношении 61 человека, осужденного за активное участие в массовых беспорядках к различным срокам лишения свободы".Надежда Кубик

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